Soğanlı bebeği Saraybosna'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soğanlı bebeği Saraybosna'da - Son Dakika

Soğanlı bebeği Saraybosna'da

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi gönül coğrafyamızdaki ülkelerde faaliyet göstermeye ve düzenlenen etkinliklere destek vermeye devam ediyor.

Soğanlı bebeği Saraybosna'da, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi gönül coğrafyamızdaki ülkelerde faaliyet göstermeye ve düzenlenen etkinliklere destek vermeye devam ediyor. Bosna Hersek'te düzenlenen Diplomatik Kış Kermesi'nin en dikkat çekici ürünleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce gönderilen Soğanlı Bebekleri yer aldı.


Büyükşehir Belediyesi, Bosna Hersek'in Mostar şehrinde 2006 yılında açtığı KAYMEK kursları ile iki ülkenin dostluğuna katkıda bulunuyor. Bu kursların yanı sıra düzenlenen etkinliklere de destek veren Büyükşehir Belediyesi, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki kermese Kayseri ürünleriyle katkı verdi.


Saraybosna'da yaklaşık 40 ülkenin katılımıyla düzenlenen ve gelirinin tamamı engelli, bakıma muhtaç ve tedavi gören çocukların ihtiyaçları için harcanacak olan "Diplomatik Kış Kermesinde" Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'den gönderdiği ürünler de yer aldı. Bu ürünlerden en dikkat çekici olanı ise Soğanlı'daki ev hanımları tarafından el emeği göz nuru ile yapılan Soğanlı Bebekleri oldu. Kermese katılanlar Türk standına ve Kayseri ürünlerine büyük ilgi gösterdi. - KAYSERİ

Saraybosna, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:54 Kaynak: İHA
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