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Soğanlı Çayı'nda kirlilik alarmı: Vatandaşlar kokudan yanına yaklaşamıyor - Son Dakika

Soğanlı Çayı'nda kirlilik alarmı: Vatandaşlar kokudan yanına yaklaşamıyor

07.09.2021 12:31

Soğanlı Çayı'nda kirlilik alarmı: Vatandaşlar kokudan yanına yaklaşamıyor Soğanlı Çayı kirlilikle mücadele ediyor Çankırı'dan geçen 260 kilometre uzunluğundaki Soğanlı Çayı'nda artan kirlilik nedeniyle vatandaşlar rengi değişen suyun yanına kokudan yaklaşamıyor.

Soğanlı Çayı'nda kirlilik alarmı: Vatandaşlar kokudan yanına yaklaşamıyor

Soğanlı Çayı kirlilikle mücadele ediyor

ÇANKIRI - Çankırı'dan geçen 260 kilometre uzunluğundaki Soğanlı Çayı'nda artan kirlilik nedeniyle vatandaşlar rengi değişen suyun yanına kokudan yaklaşamıyor.

Çankırı'nın Bayramören ilçesinden geçen ve 260 kilometre uzunluğundaki Soğanlı Çayı'nda son zamanlarda artan kirlilikten dolayı vatandaşlar etrafına kokudan yaklaşamıyor. Bayramören'in Sesi Platform sorumlusu Okan Sütçüoğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bolu ilinden doğup Çerkeş Bayramören ve Atkaracalar ilçelerimizin sınırlarından içerisinden geçip Karabük ilinden sonra Karadeniz'e dökülen Soğanlı Çayı'ndan bahsetmek istiyorum. Çünkü Soğanlı Çayı'mızın kirliliği hat safhalara ulaşmıştır. Yıllardır ilçemizin en büyük sorunlarından birisi Soğanlı Çayımızda meydana gelen bu kirliliktir. Ülkemiz son zamanlarda doğal olaylarla gündeme gelmekte. Yangınlar seller gibi. Bu yüzden çevre bilincimizin olması gerekiyor. Bu konuya tüm Türkiye olarak sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü Soğanlı Çayımız aynı zamanda da çok uzun ve birçok il sınırlarında geçen bir çaydır" dedi.

"10 metre yanına yaklaşamıyoruz"

Daha öncesinde suyun içilebildiğini ifade eden Sütçüoğlu, "Bir zamanlar bu çaydan su bile içildiğin hatırlıyorum. Tarlada çalıştığımız zaman suyu ile yemek yaptığımızı da hatırlıyorum. Şu anda Bayramören ilçesi olarak ve diğer sınırda bulunan ilçeler içinde geçerli biz çayımızdan sulamada ve hayvancılıkta da faydalanıyoruz. Maalesef şu anda eskiden suyunu içebildiğimiz çayın 10 metre yanına yaklaşamıyoruz. Kirliliği o kadar ileri boyutta. Yakın zamanda ilçe tarım müdürlüğünden numune aldılar onların sonuçlarını da bekliyoruz. Biz bu konuda Bayramören'in Sesi ailesi olarak durmayacağız sesimiz daha gür çıkacak" diye konuştu.

"Kahverengi bir şekilde akıyor"

Sütçüoğlu, çayın temizlenmesi için bir imza kampanyası başlattıklarını ifade ederek, "Bu sorunun çözümü için imza kampanyası başlatacağız. Bayramören'den başlayarak ilçelerde gideceğiz. Çaya girdiğimiz zaman çeşitli hayvan popilasyonlarıyla karşılaşıyorduk. Yengeç, balıkçıl, su yılanı gibi maalesef şu anda o hayvanlara rastlayamıyoruz. Çayın rengi normalde yeşilimsidir. Bir çok çayın rengi bu şekildedir. Şu anda Soğanlı Çayı'mıza baktığınız zaman kahverengi bir şekilde akıyor ve dibinde tortular oluşmuş durumda. ve inanılmaz bir şekilde koku saçıyor. Biz gerekli mercilere başvurularımızı yaptık. Biz bu konunun her yönüyle ele alınıp sorunun her yönüyle çözüme kavuşmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Soğanlı Çayı'nda kirlilik alarmı: Vatandaşlar kokudan yanına yaklaşamıyor
Soğanlı Çayı'nda kirlilik alarmı: Vatandaşlar kokudan yanına yaklaşamıyor
Soğanlı Çayı'nda kirlilik alarmı: Vatandaşlar kokudan yanına yaklaşamıyor
Soğanlı Çayı'nda kirlilik alarmı: Vatandaşlar kokudan yanına yaklaşamıyor

Bayramören, Karadeniz, Çankırı, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Soğanlı Çayı'nda kirlilik alarmı: Vatandaşlar kokudan yanına yaklaşamıyor - Son Dakika


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