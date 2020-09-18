Soğanlı Çayı taşkın koruma inşaatı ihalesi yapılacak - Son Dakika

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Saoğanlı Çayı taşkın koruma inşaatı işinin ihaleye çıkacağını bildirdi.

İl Başkanı Altınöz, Karabük merkez Cemaller köyü Soğanlı Çayı taşkın koruma inşaatı işinin 14 Ekim tarihinde DSİ 23. Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edileceğini belirtti.

İş kapsamında 2 bin 600 metre çift taraflı toplam 5 bin 200 metre istifli taş tahkimatlı sedde, 15 adet brit ve 1 adet sulama bendi imalatı yapılacağını belirten İsmail Altınöz, Karabük'e hayırlı olmasını diledi. - KARABÜK