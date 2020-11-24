Soğanlı Dağları'nda karla mücadele - Son Dakika

Yaz aylarında özellikle doğa tutkunlarının uğrak yeri olan Soğanlı Dağları'nın dik yamaçları arasındaki Aygır Gölü, Balıklı Göl, Dipsiz Göl, İkiz Göller, Kara Göl, Sarıçiçek Gölü ile Pirömer Gölü'nün yer aldığı güzergahta ekipler kış sezonuna start verdi.

Bayburt- Trabzon arasında Soğanlı Dağları'nın 2 bin 400 rakımında bulunan ve Çaykara , Of ilçeleriyle bağlantı sağlayan yollarda karayolları ekipleri karla mücadelesine başladı.

Kaçak kazı yapan şahıslar, tünele havalandırma sistemi bile kurmuş

Meteorolojiden 3 bölge için sağanak ve poyraz uyarısı

Taksim'de maske takmadığı için ceza yiyen gençten ilginç tepki: İtiraz ederiz, olmazsa öteki tarafta görüşürüz

Fenerbahçeli taraftarların tepkisine Muğdat'tan çok sert yanıt: Bir futbolcu ha maç satmış ha karısını satmış, aynı şey