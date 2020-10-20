Soğanlık'ta önce tapu sonra alt yapı sorunu çözüldü - Son Dakika

Soğanlık'ta önce tapu sonra alt yapı sorunu çözüldü

20.10.2020 11:10
Soğanlık'ta önce tapu sonra alt yapı sorunu çözüldü, System.String[]

Kartal Belediyesi, İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) ve İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi)'nin koordineli çalışmaları ile Kartal'ın 25 yıllık yağmur suyu ve atık su sorunu tarihe karışıyor.

Kartal Belediyesi, İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) ve İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi)'nin koordineli çalışmaları ile Kartal'ın 25 yıllık yağmur suyu ve atık su sorunu tarihe karışıyor. Yaşanabilir, modern bir kent oluşturmak amacı ile son bir yıl içerisinde büyük bir ivme kazanan çalışmalarla Soğanlık Yeni Mahalle'de bulunan 14 sokak ve cadde yeni altyapısına kavuştu.

Mülkiyetleri maliyeye ait olan arazi daha önce arsa (tarla) olarak göründüğünden ve yol terkleri olmadığından dolayı çalışmaların yapılamadığı, tapu sorunu nedeni ile de Soğanlık Yeni Mahalle sakinlerinin, uzun yıllardır yeterli hizmeti alamadığı yılların sorunu, uzun uğraşlar sonucu arsa vasıflı ve hisseli olan alan, müstakil parsellere dönüştürülerek ve vatandaşlara tapuları verilerek çözüldü. Tapu sorununun giderilmesinin ardından yol terkleri yapılan söz konusu yerlerin, altyapı çalışmalarına başlandı.

Hummalı ve titiz bir çalışma ile daha önce ana hat olan Mimar Sinan Caddesi'nin bir bölümü ile 14 sokak, Ağıt Sokak'tan Balcı Deresi'ne bağlanarak gideri sağlanmış oldu. Önemli bir bütçe gerektiren projenin maliyeti ise Kartal Belediyesi ve İSKİ arasında yapılan protokol ile sağlandı. Kartal Belediyesi'nin İSKİ'den alacaklarına karşılık mahsuplaşması ile gerçekleşen çalışmalar sonucunda Soğanlık Yeni Mahalle sakinleri de rahat bir nefes almış oldu.

Yoğun bir çalışma programı ile altyapı sorununa çözüm bulunan sokakların, asfalt serim işlemleri de vakit kaybedilmeksizin tamamlandı. Asfalt çalışmalarının da son bulduğu sokaklarda ikamet eden vatandaşlar, yıllardır bekleyen altyapı sorununa çözüm getirdikleri için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkür etti. - İSTANBUL

Soğanlık'ta önce tapu sonra alt yapı sorunu çözüldü
Soğanlık'ta önce tapu sonra alt yapı sorunu çözüldü
Soğanlık'ta önce tapu sonra alt yapı sorunu çözüldü
Soğanlık'ta önce tapu sonra alt yapı sorunu çözüldü
Soğanlık'ta önce tapu sonra alt yapı sorunu çözüldü
Soğanlık'ta önce tapu sonra alt yapı sorunu çözüldü
Soğanlık'ta önce tapu sonra alt yapı sorunu çözüldü
Soğanlık'ta önce tapu sonra alt yapı sorunu çözüldü
Soğanlık'ta önce tapu sonra alt yapı sorunu çözüldü

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kartal Belediyesi, Kartal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Soğanlık'ta önce tapu sonra alt yapı sorunu çözüldü - Son Dakika

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