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SOGEP kapsamında Zonguldak'ta 2 projeye 2 milyon 425 bin TL kaynak ayrıldı - Son Dakika

SOGEP kapsamında Zonguldak'ta 2 projeye 2 milyon 425 bin TL kaynak ayrıldı

03.08.2021 13:54
SOGEP kapsamında Zonguldak'ta 2 projeye 2 milyon 425 bin TL kaynak ayrıldı, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif şekilde katılmasının sağlanması, istihdam edilebilirliğin artırılması, sosyal içerme, sosyal girişimcilik ve yenilikçiliğin desteklenmesi ve sosyal sorumluluk...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif şekilde katılmasının sağlanması, istihdam edilebilirliğin artırılması, sosyal içerme, sosyal girişimcilik ve yenilikçiliğin desteklenmesi ve sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) değerlendirme süreci sona erdi. Program kapsamında Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinden 2'şer olmak üzere toplamda 6 projeye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 8 milyon 375 TL kaynak ayrıldı.

Zonguldak Arı Yetiştiricileri Birliğinin başvuru sahibi olduğu "Sağlıklı Toplum İçin Arı Gibi Çalışkan Kadınlar" ve Çaydeğirmeni Belediyesinin başvuru sahibi olduğu "Çaydeğirmeni'nde Artizan Ekmek Üretiyoruz, Sağlıkla Kalkınıyoruz" projeleri desteklenmeye uygun görülürken Karabük ilinde Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün başvuru sahibi olduğu "Lavanta Kokulu Safran Bahçesi" ve Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başvuru sahibi olduğu "Emeğin Başkenti Karabük İstihdamın Merkezi Oluyor" projeleri desteklenmeye hak kazandı.

Bartın'da ise desteklenmesi uygun görülen projeler Kumluca Belediyesinin başvuru sahibi olduğu "Kumlucalı Kadınlar ve Gençler İstihdama Değer Katıyor Projesi" ile Ulus Belediyesinin başvuru sahibi olduğu "Güçlü Kadın Güçlü Yarın Projesi" oldu.

Arılar üretiyor, Zonguldak kazanıyor

Zonguldak Arı Yetiştiricileri Birliğinin başvuru sahibi, Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ereğli Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün iştirakçi olduğu "Sağlıklı Toplum İçin Arı Gibi Çalışkan Kadınlar" projesi ile kurulacak olan ana arı üretim istasyonu ile yıllık 10 bin adet ana arı üretimi ile kapasitesi geliştirilecek makine parkuru vasıtasıyla propolis ve arı sütü üretimi gerçekleştirilecek, üretime yönelik eğitimler düzenlenecektir. Proje bölgede kadın istihdamının (30 kadın) artmasına ve kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak.

Buğdayın Sağlıklı Hali: Artizan Ekmek

Çaydeğirmeni Belediyesinin başvuru sahibi olduğu ve Zonguldak İŞKUR Müdürlüğü, Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek MYO ile S.S.Kemerler ve Çevre Köyleri Kalkındırma Kooperatifinin iştirakçi olduğu "Çaydeğirmeni'nde Artizan Ekmek Üretiyoruz, Sağlıkla Kalkınıyoruz" projesi ile çay etrafındaki buğday değirmenleri ile isimlenen Çaydeğirmeni beldesinde unlu mamul üretimini sağlıklı unlar ve özgün mayası ile Artizan ekmeği odağında canlandırmak ve çölyak hastaları ile çeşitli metabolik rahatsızlığı olan vatandaşlara ihtiyaç duydukları unlu mamulü sunabilmek hedefleniyor. Projenin gerçekleştirilmesi ile birlikte belediyeye ait atıl halde bulunan kamu alanı işlerlik kazanacak, üretime yönelik eğitimler verilecek ve yöresel ürünlerde katma değer artışı gerçekleşecek.

Yerli Katma Değer: Safran ve Lavanta Soğanı

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün başvuru sahibi, Safranbolu TSO'nun ortak ve Karabük Valiliği, Karabük İl Özel İdaresi, Safranbolu Kaymakamlığı, Sakarya Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği Müdürlüğünün iştirakçi olduğu "Lavanta Kokulu Safran Bahçesi" projesi ile Safran ve Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve Pazarlama Birliği kurulması, Safranbolu genelinde 100 çiftçiye safran ve lavanta üretimine yönelik eğitim verilmesi, pilot bölge belirlenen Gayza Köyünde 15 dekar safran, 30 dekar lavanta olmak üzere 45 dekar arazide üretime geçilmesi ve 21 kadının tarımsal faaliyete başlaması öngörülüyor. Proje ile bölgede temini kritik önem taşıyan safran soğanı üretilerek birlik üyesi çiftçilere kaliteli, yerli ve ucuz tedarikine imkan sağlanacak, katma değerli tarımsal üretim desteklenecek ve safran soğanı ithalatı azaltılacak.

Karabük'te Mesleki Eğitim Hamlesi

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başvuru sahibi, Karabük TSO'nun ortak, Karabük Üniversitesi, Karabük İŞKUR Müdürlüğü ve Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneğinin iştirakçi olduğu "Emeğin Başkenti Karabük İstihdamın Merkezi Oluyor" projesiyle Karabük MTAL, Safranbolu Ahi Evran MTAL, Yenice ÇPAL ve Karabük Mesleki Eğitim Merkezinde kurulacak atölyeler ve meslek edindirme kursları ile 150 öğrencinin staj sürecinde geçici, 40 kişinin ise sürekli istihdamının sağlanması öngörülüyor. Proje ile Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi, Metal Teknolojisi ve İç Mekan Tasarımı Atölyeleri Kurulumu, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çizim ve Tasarım, CNC Operatörlüğü ve girişimcilik eğitimleri ile danışmanlık ve meslek edindirme kursları düzenlenmesi planlanmaktadır. Proje bölgede mesleki eğitimin sektörel ihtiyaçlara göre geliştirilmesi, ara eleman ihtiyacının giderilmesi ve mesleki ve teknik beceri gelişimi ile istihdamın artmasına katkı sağlayacak.

Türkiye'de Bir İlk: Kestane Kreması

Kumluca Belediyesinin başvuru sahibi, Bartın Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bartın İŞKUR Müdürlüğü, Ulus İlçe Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü, Bartın Ticaret Müdürlüğü, Ulus Orman İşletme Müdürlüğü, Şanver Helva ve Şekerleme Tic. Ltd. Şti. ve DETA Danışmanlık & Eğitim Danışma Merkezi'nin iştirakçi olduğu "Kumlucalı Kadınlar ve Gençler Kestaneye Değer Katıyor" projesi ile Bartın İli Kestane İşleme ve Paketleme Tesisi Ön Fizibilite Raporuna istinaden Kestane İşleme ve Paketleme Tesisinin (100 ton kapasiteli) ve soğuk hava depolarının (100 ve 15 ton) kurulması ve 5 kişinin tesiste istihdamı, 20 kişinin evde kestane soyma faaliyetleri kapsamında 250 kişinin de kestane toplama faaliyetlerinde gelir kazanımı, 25 kişiye kestane işleme ve paketleme konulu mesleki eğitim verilmesi öngörülmektedir. Proje neticesinde kestane püresi ve proje iştirakçilerinin alım garantisi ile yenilikçi bir ürün olarak kestane kreması üretilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında atıl kamu alanı işlevlendirilecek, kırsal ekonomik kalkınmaya ve yerel istihdama katkı sağlanacak.

Ahşap, Ulus'ta Can Buluyor

Ulus Belediyesinin başvuru sahibi, Bartın İŞKUR İl Müdürlüğü, Ulus İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, S.S. Ulus Doğa Kenti Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Ulus Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Ulus Orman İşletme Müdürlüğü, Bartın Üniversitesi-Ulus MYO Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı, Ulusan Mobilya İmalat Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti., Demod Ahşap San. Tic. Ltd. Şti. ve Efeler Orman Ürünleri ve Tic. Ltd. Şti.'nin iştirakçi olduğu "Güçlü Kadın Güçlü Yarın" projesiyle Ahşap Atölyesi ve Eğitim Merkezi kurulması (350m2 alan), SYDV yardımıyla geçimini sağlayan 171 kadın 39 engelli vatandaşımız içerisinden mülakatla seçilecek 27 kişiye iş sağlığı ve güvenliği, ahşap işleme-boyama-montaj ve ahşap ürün tasarımına yönelik mesleki eğitim verilmesi, Ulus Doğa Kenti Kadın Girişimi Kooperatifi ile ahşap oyuncak, ahşap zücaciye, ahşap oyun parkı ve bahçe-balkon ürünleri üretiminde gelir kazanımı öngörülmektedir. Proje kapsamında atıl kamu alanı işlevlendirilecek, kırsal kalkınmaya katkı sağlanacak.

Desteklenmesi uygun görülen başvuru sahiplerine yönelik çevrimiçi Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Toplantısı düzenlenecek olup toplantı bilgileri ayrıca paylaşılacak. - ZONGULDAK

Girişimcilik, Türk Lirası, Zonguldak, Karabük, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi SOGEP kapsamında Zonguldak'ta 2 projeye 2 milyon 425 bin TL kaynak ayrıldı - Son Dakika Ekonomi


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