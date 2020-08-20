SOGEP programında 7 proje başarılı bulundu - Son Dakika

SOGEP programında 7 proje başarılı bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından güdülenen 7 projeyi başarılı buldu.

SOGEP programında 7 proje başarılı bulundu, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından güdülenen 7 projeyi başarılı buldu.

2020 Yılı SOGEP Programına ilişkin açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, ajansların 2019 yılından itibaren bölgelerin ekonomik gelişmesine yönelik uyguladığı programlara ilave olarak sosyal konulara da tedbirler geliştirmek üzere SOGEP programının yerelde ajanslar tarafından uygulanmaya başladığını söyledi.

Yoğunlu, ajansların paydaş kurumlarla birlikte sosyal sorun ve konulara ilişkin araştırma, analiz ve en sonunda da büyük ölçekli projelerin kurgulanmasında görev aldığını belirterek, "Kısa adı SOGEP olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı toplumuzda dezavantajlı kesimlerin sosyal ve ekonomik hayata daha aktif olarak katılabilmelerine, istihdamı arttırmaya, sosyal girişimcilik ve yenilikçilikle ilgili rekabetçi projeler geliştirmeye yönelik uygulanan bir program. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın kaynağıyla Ajanslarımızın yerelde paydaşlarıyla sürekli temas halinde projeleri kurguladığı, tasarladığı ve uygulamaya geçirdiği sosyal kalkınma için çok önemli bir program" dedi.

Ajansların 2019 yılına kadar ağırlıklı olarak ekonomik gelişmeyi odak alarak sanayi, turizm ve diğer sektörlerde bölgelerin kalkınmasına yönelik programlar uyguladıklarını ifade eden Yoğunlu, "SOGEP programı Ajansların kendi bölgelerinde güdüledikleri projeler ile dezavantajlı grupları hedef alan tedbirler geliştirilmesi için önemli bir fırsat oldu. İki yıldır Ajansımız da, bölgedeki kurum ve kuruluşlarımızın işbirliğinde Bakanlığımıza başarılı sosyal projeler sunuyor. Bu yıl da Ajansımız şubat ayından başlayarak programla ilgili paydaşlarla çalışmaya başladı. 2020 yılı SOGEP programına ilişkin detayları web sitemizde yayımlayarak paydaşlarımızın ivedilikle projelerini hazırlamaya başlamaları için gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Ön proje formlarını aldık, proje fikirlerini kendi içimizde değerlendirdik, öne çıkan projeleri olgunlaştırmak için ilgili kurumlarla birlikte çalıştık. Geçtiğimiz mayıs ayında projelerle ilgili odak toplantılar gerçekleştirdik, sunacağımız projeleri uzmanlarımız program hedef ve önceliklerini dikkate alarak geliştirdiler. Proje döngüsü yönetimi çerçevesinde projelerin gerekçelendirilmesi, faaliyet planlarının optimizasyonu, bütçelerinin revize edilmesi süreçlerini tamamladıktan sonra Bakanlığımıza sunduk" şeklinde konuştu.

Yoğunlu, FKA olarak 2020 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunmuş oldukları projelerden yedisinin destek almaya hak kazandığının altını çizerek, "Toplam 8 milyon 700 bin TL'lik' kaynak Bakanlığımız ve Ajansımızın desteğiyle ilgili kurumlarımızın başarılı projelerine aktarılacak. Projelerin 2021 yılının sonuna kadar tamamlanmasını ön görüyoruz. Bu yılki program kapsamında yararlanıcı eş finansmanları ile birlikte toplam 13 milyon TL'lik kaynak bölgemizde sosyal gelişmeye yönelik kullanılacak. Bu program aslında Ajansların uyguladığı diğer programlardan daha farklı. Gerek kentlerde gerek kırsalda yaşayan dezavantajlı bölge insanımızın, uygulayacağımız projeler ile ekonomik ve sosyal hayata katılabilecek ve söz konusu projelerimiz bir tür fırsat eşitliği sağlamış olacak. Tabii bu programın diğer bir önceliği de istihdamın arttırılması. Özellikle mesleki ve teknik eğitim alma imkanı bulamayan, istihdam edilebilirlikle dezavantajlı konumda bulunan dar gelirli gençlerimiz, kadınlarımız ve engellilerimizin bu projeler kapsamında mesleki yeterliliklerini geliştirip istihdam edilebilirliklerinin artırılması amaçlanıyor" ifadelerini kullandı.

"Başarılı ajanslar arasında yer aldık"

Fırat Kalkınma Ajansı'nın faaliyet alanı olan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinden oluşan TRB1 bölgesinde başarılı projeler uygulayacaklarını kaydeden Yoğunlu, "Projeleri başarılı olan kurumları tebrik ediyorum. Başta projelerimizi onaylayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank olmak üzere, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Sayın Barış Yeniçeri ve Bakanlığımıza bölgemiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Ajans olarak şubat ayından itibaren tüm uzman arkadaşlarımızla birlikte yoğun ve özverili bir çalışma gerçekleştirildik. Yürütülen yoğun ve titiz çalışmalar sayesinde sunduğumuz projeler Bakanlığımız tarafından başarılı bulundu ve proje tasarım konusunda başarılı ajanslar arasında yer aldık" ifadelerine yer verdi.

Yoğunlu, başarılı bulunan bazı projelere ilişkin bilgilendirmelerde bulunarak, "Malatya ilimizde engelli araçlarının tamir ve bakım istasyonu projemiz var. Yine Malatya ilimizde dezavantajlı grupların istihdam edilebilirliklerini artıracak kadın mesleki eğitim ve yaşam merkezi hayata geçirilecek. Battalgazi ilçemizde kuracağımız mesleki eğitim atölyelerinde verilecek eğitimler sonucunda işsiz gençlerimiz ve eski hükümlülerimiz iş birliği yaptığımız kurumların katkıları ile istihdam edilecek. Elazığ ilimizde depremden etkilenen dezavantajlı kadınlara ve engelli vatandaşlarımıza Sosyalhane isimli merkezde mesleki eğitime ve sosyal yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik önemli imkanlar sunmuş olacağız. Fırat Üniversitemizde yeni nesil dijital uygulamalarla dar gelirli öğrencilerimizi bilişim ve inovasyon konularında geleceğe hazırlayacağız. Bingöl ilimizde önemli bir projeyi hayata geçireceğiz. Kırsal kalkınma projesi olarak yaygınlaştırılacak süt toplama merkezleri ile kırsal alandaki süt üreticileri emeklerinin karşılığını alacak, sütlerini hijyenik ve sağlıklı şartlarda süt işleme tesislerine ulaştırılmış olacak. Tunceli ilimizde ise Dağ Sarımsağı adı altında endemik bir bitkimiz var. Dağ Sarımsağını kültüre alıp, söz konusu ürünü koruyarak, bölgedeki vatandaşlarımızın bitkiden iyi bir gelir elde etmelerini amaçlıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Malatya, Fırat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 15:23

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi SOGEP programında 7 proje başarılı bulundu - Son Dakika Ekonomi
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