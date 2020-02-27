SOGEP projelerinde birincilik Manisa'nın - Son Dakika
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SOGEP projelerinde birincilik Manisa'nın

6 saat önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kütahya'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımı ile gerçekleştirilen 'Bölgesel Destek Programları Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı.

SOGEP projelerinde birincilik Manisa'nın, System.String[]

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kütahya'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımı ile gerçekleştirilen 'Bölgesel Destek Programları Açılış ve İmza Töreni'ne katıldı.


Kütahya'da, düzenlenen 'Bölgesel Destek Programları Açılış ve İmza Töreni' Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımı ile gerçekleşti. Manisa Valisi Ahmet Deniz'in de katıldığı törende 10 farklı projenin imzası ile 4 destek programının ilanı gerçekleştirildi. Hazırlanan projeler ile yerel potansiyeli daha da güçlendirecek 46 milyon liralık kaynak bölgeye kazandırılacak.


Manisa Türkiye'de birinci sırada


Sosyal Geliştirmeyi Destekleme Programına (SOGEP) kabul edilen projelerin il bazında puan ortalamasına göre sıralamasında, Türkiye'de birincilik Manisa'nın, ikincilik de Kütahya'nın oldu. Manisa'da SOGEP kapsamında 3 proje hayata geçecek. Manisa Valiliği tarafından yürütülecek olan Otomotiv Öncelikli Nitelikli Eleman Hamlesi ile il genelinde 5 farklı eğitim atölyesi kurulacak. Buralarda tekstil, tasarım ve bilgisayar işletmenliği alanında 500 kişiye eğitim verilerek, bunların da en az yüzde 40'ının sürekli istihdamı sağlanacak. SOGEP kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kooperatifçiliğin desteklenmesi ve kadınların ekonomik hayata katılmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan 'Kadınlar Üretiyor, Ekonomi Canlanıyor' ile Yunusemre Belediyesi tarafından Yuntdağı'nda 63 mahallede faaliyet gösteren 2 bin 500 küçük tarım işletmesinin faydalanacağı 1 adet ortak üretim tesisi kurulması ve ürünlerin pazarlanmasını desteklemek amacıyla hazırlanan 'Yunusemre Kırsal Kalkınma Merkezi' projeleri de destek aldı. - MANİSA

Mustafa Varank, Kütahya, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:30 Kaynak: İHA
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