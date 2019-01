Soğuğa Aldırmadan Her Gün Denize Giriyorlar

ANTALYA'nın Demre ilçesinde oturan Haydar Duman (36) ve Sadık Kırmızıbel (28), soğuk havaya aldırmadan denizde yüzdü. Duman ve Kırmızıbel, sağlıklı yaşam için her gün denize girdiklerini söyledi.Demre'de özel şirkette iletişim teknikeri olarak görev yapan Haydar Duman ve bir kamu kurumunda görev yapan Sadık Kırmızıbel, denize girdi. Sülüklü Plajı'na gelen iki arkadaş, önce soyunarak ısınma hareketleri yaptı. Kısa koşu ve akrobatik hareketler sonrası Duman ve Kırmızıbel, kendilerini Akdeniz 'in dalgalı denizine bıraktı. Hava sıcaklığının 13, deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğu günde dalgalar arasında yüzen ikili, yarım saat sonra sahile çıktı.'365 GÜN DENİZE GİRİYORUZ'Haydar Duman, "Bu gördüğünüz plajda 365 gün denize giriyoruz. Yağmurda, çamurda her zaman giriyoruz. Bu plaj derin bir deniz değil. 200 metre açılın su dizinize kadar geliyor. Şu anda deniz suyu sıcaklığı 18 derece, hava sıcaklığı 13 derece. Dolayısıyla deniz daha sıcak olduğu için bizi etkilemiyor. Bu şekilde hiç hastalanmıyoruz. Sağlıklı yaşıyoruz. Uzun ömürlü yaşamak için denize giriyoruz" dedi.'DÖRT MEVSİM DENİZE GİRİLEBİLİYOR'Sadık Kırmızıbel de, " Antalya 'nın en sıcak ilçesinde yaşıyoruz. Burada yaz-kış, dört mevsim denize girilebiliyor. Doğuda buz gibi hava varken, biz burada denizin keyfini çıkarıyoruz. Herkese tavsiye ederiz. Kış aylarında yüzmek daha zevkli. Su sıcak oluyor. Şu anda normal seviyede su" diye konuştu.- Antalya