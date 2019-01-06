Son Dakika Haberleri: Soğuğa Maruz Kalan Evsiz Vatandaşlara Yardım Eli Uzanıyor

Soğuğa Maruz Kalan Evsiz Vatandaşlara Yardım Eli Uzanıyor

31 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kent genelini etkisi altına alan kış mevsimi nedeni ile evsiz vatandaşların mağdur olmaması için sürekli olarak devriye atıyor.

Soğuğa Maruz Kalan Evsiz Vatandaşlara Yardım Eli Uzanıyor, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kent genelini etkisi altına alan kış mevsimi nedeni ile evsiz vatandaşların mağdur olmaması için sürekli olarak devriye atıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, soğuk havaların etkisinin artması ile birlikte teyakkuza geçti. Yolların açık kalması için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, evsiz vatandaşların mağdur olmaması için de sürekli devriye atıyor. Zabıta Dairesi ekipleri otogar, tren garı, köprü altı, metruk bina, bankamatik, hastane acilleri ve tenha yerlerde yaşayan vatandaşları Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezine götürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Koordinasyon Merkezine duyarlı bir vatandaş tarafından yapılan ihbarda İzmit Seka Camii avlusunda evsiz bir vatandaşın kaldığı bildirildi. İhbar sonrasında Seka Camii'ne giden zabıta ekipleri, evsiz vatandaşa ulaşarak yardım elini uzattı. Şahıs kaldığı cami avlusundan alınarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezine götürüldü. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:14 Kaynak: İHA

Zabıta, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yaşam
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