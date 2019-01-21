Son Dakika Haberleri: Soğuğa Maruz Kalmak Kalbi de Etkiliyor

Soğuğa Maruz Kalmak Kalbi de Etkiliyor

40 dakika önce

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Enbiya Aksakal, şiddetli soğukta ve aşırı ısı kaybında sağlıklı insanların kalplerinde bile kalp kasında beslenme yetersizlikleri, göğüs ağrısı, göğüste yanma ve baskı hissi oluşabildiğini söyledi.

Soğuğa Maruz Kalmak Kalbi de Etkiliyor, System.String[]
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Enbiya Aksakal, şiddetli soğukta ve aşırı ısı kaybında sağlıklı insanların kalplerinde bile kalp kasında beslenme yetersizlikleri, göğüs ağrısı, göğüste yanma ve baskı hissi oluşabildiğini söyledi.

Isı kaybını önlemek için vücutta otomatik reflekslerin devreye girmesi ile başta derideki damarlar olmak üzere yaygın damar ağlarında büzüşme meydana geldiğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Enbiya Aksakal, "Koruyucu refleksler aynı zamanda sıcak kanın tekrar vücuda pompalanması için kalp hızını arttırmakta böylece nabız hızlanmaktadır. Sonuçta hem kalbe geri dönen kan miktarı hem de dakikada kalp atım sayısı artması sebebiyle kalbin iş yükü artar. Kalbin iş yükünün artması kalp kasına olan kan akımında arz-talep dengesini değiştirmektedir. Bu sebeple şiddetli soğuklarda ve aşırı ısı kayıpları olan durumlarda sağlıklı insanların kalplerinde bile kalp kasında beslenme yetersizliklerine ve buna bağlı olarak göğüs ağrısı, göğüste yanma ve baskı hissine yol açar" dedi.

NELER YAPMALI ?

Soğuk hava doğrudan kalp damarlarında da büzüşmeye sebep olduğunu belirten Aksakal, "Ani ve şiddetli olarak soğuğa maruz kalmak, kalp krizlerine ve ani kalp ölümlerine yol açmaktadır. Soğuk hava aynı zamanda vücutta damarlarda büzüşmeyle birlikte pıhtılaşmaya meyil oluşturarak kalp hastalıklarına bağlı şikayetlerin ortaya çıkmasına, şiddetlenmesine veya aniden olumsuz sonlanmasına sebep olur. Daha önce kalp hastalığı olmayan bireylerde bile soğuk hava ile birlikte göğüs ağrısı veya göğüste baskı, yanma hissi meydana gelmesi kalp damar hastalığını şüphelendirecek önemli bir bulgudur. Kalın giysiler giyilmesi, meyve sebze tüketiminin ölçülü olarak devam ettirilmesi, hareketsizlikten kaçınılması, düzenli egzersiz yapılması, beslenme ve uyku düzenine dikkat edilmesi, gerekli hallerde D vitamini takviyesi alınması, nezle-grip durumlarında hekime danışmadan ilaç kullanılmaması, grip aşısı yaptırılması, kullanılmakta olan kalp ve hipertansiyon ilaçlarına devam edilmesi kolay uygulanabilir koruyucu yöntemlerdir" diye konuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:36 Kaynak: İHA

Aksakal, Güncel
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