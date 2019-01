Soğuğa Meydan Okuyacaklar

Kış sporlarıyla eğlenceyi bir araya getiren Red Bull Kar Havuzu, 5. yılını Kayseri'de kutlayacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Red Bull Kar Havuzu, bir kez daha kışın ortasında yarışmacılarını soğuk sularla buluşturmaya hazırlanıyor.



Kış sporları ile eğlenceyi bir arada sunan ve katılımcılarından cesaret ve yaratıcılık bekleyen etkinlik, bu yıl 16 Şubat'ta Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kendi tasarladıkları eğlenceli kostümler ve ekipmanlar ile etkinliğe katılacak olan yarışmacılar, buz gibi suyla dolu havuza en havalı atlayışı yaparak jüriyi etkilemeye çalışacak.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ'nin katkılarıyla düzenlenecek etkinlikte yarışmacılar, sadece snowboard ya da kayak ekipmanları değil, 50 metrelik pistte kayarak rampadan atlayabilecek her türlü malzemeyi kullanabilecek. Katılımcılar, birbirinden eğlenceli kıyafetlerle piste çıkarken, buz gibi suyla buluşmadan önce en yaratıcı atlayışlarını gerçekleştirecekler.



Adrenalin tutkunları, RedBull.com/KarHavuzu adresinden başvurularını yapabiliyor.



Geçen yıl yine Kayseri'de düzenlenen Red Bull Kar Havuzu'nda ünlü isimler de yarışmıştı. Geçen yıl düzenlenen yarışmayı "Frozen Vikings" isimli takım kazanırken, ikinciliği "Badi Ekrem" lakaplı Hasan Karataş elde etmişti. "Titanic Ship by Happens" takımı da üçüncü olmuştu. En iyi kostüm ödülünü ise "Kimono Forever" takımı kazanmıştı.

