Üye Girişi
Soğuğa meydan okuyan kiraz Sivas'ta üreticiye umut oldu - Son Dakika

Soğuğa meydan okuyan kiraz Sivas'ta üreticiye umut oldu

16.06.2021 10:06

Soğuğa meydan okuyan kiraz Sivas'ta üreticiye umut oldu Sivas'ın Suşehri ilçesinde geliştirilen ve Türkiye'de ilk defa farklı bir budama terbiyesinin uygulandığı Rus anaçlı kiraz bahçesi, don olaylarına karşıda direnç gösteriyor.

Soğuğa meydan okuyan kiraz Sivas'ta üreticiye umut oldu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde geliştirilen ve Türkiye'de ilk defa farklı bir budama terbiyesinin uygulandığı Rus anaçlı kiraz bahçesi, don olaylarına karşıda direnç gösteriyor

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde geliştirilen ve Türkiye'de ilk defa farklı bir budama terbiyesinin uygulandığı Rus anaçlı kiraz bahçesi, don olaylarına karşıda direnç gösteriyor.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 7 dönüm alana kiraz bahçesi kuruldu. Öğrencilere eğitim vermek amacıyla kurulan kiraz bahçesi, TUBİTAK tarafından da desteklendi. Geliştirilen kiraz bahçesinde Türkiye'de ilk defa farklı bir budama tekniği kullanıldı. Rus anaçlarından seçilen kiraz bahçesi don olaylarına karşı dirençli olmasıyla da dikkat çekiyor. Sivas'ta bu yıl yaşanılan don olaylarından etkilenmeyen kiraz bahçesi çiftçilere de umut oldu. Kirazların yakın zamanda hasat edilmesi bekleniyor.

Türkiye'de ilk

Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okum Müdürü Murat Doğruyol, kirazlıkta Türkiye'de ilk defa farklı bir budama terbiyesinin kullanıldığını belirterek, "Bu kirazlığımız 7 dönüm üzerine yapılmış TUBİTAK destekli olarak hazırlandı. Kirazlığımızın özelliği bodur kirazlar ve farklı bir budama terbiyesi uygulandı. Türkiye'de ilk defa bir budama terbiyesi uygulandı. Ayrıca anaçlarımızı Rus anaçlardan seçtik. Rus anacından seçtiğimiz için don olayıyla fazla karşılaşmadık. Özellikle bu yıl Sivas'ta karşılaşılan don olayları bu kirazlığımıza uğramadı. Bununda en büyük sebebi rus anaçların seçilmesi ve iklime uygun türün tarlada uygulanmasıdır. Rus anaçların özelliği daha geç çiçek açması. Daha geç çiçek açtıkça ilkbaharda karşılaşılan soğuklarda ağaçlarımız etkilenmiyor. Verimi yükseltiyor aynı zamanda don olayını engelliyor" dedi.

Rus anaç don olaylarına dirençli

Doğruyol, rus anaçların don olaylarına karşı dirençli olduğunu söyleyerek, "Sivas'ta özellikle vişne ve kiraz üretimi yapanların bu işi profesyonel yapması gerekir. 2 ya da 3 ağaç üzerinden yaparsa yeterince ilgilenemediği görülür çünkü her ağacın kendine özel bakım şartları var. Bu şartlar karşılanmadığı zaman yeterli verime ulaşılamıyor. Çiftçilerimize özellikle meyveciliğin kiraz ve vişnenin bahçe bahçe düzenlenmesi yapılmalıdır. Bu şekilde para kazanabileceklerine inanıyorum. Don olaylarında iklime uygun doğru türün seçilmesi lazım. Aynı zamanda her ilçemizde erken uyarı sistemi var. Bu erken uyarı sistemini takip edip o günler gerekirse ısıtma yapılabilir saman yakılabilir. Bu tür yöntemler uygulanabilir. Ama tabi bu kriterler uygulanmazsa Sivas yöresinde bu tür şeyler devam ettiği için don olayıyla karşılaşılabilir. Rus anacı farklı olduğu için bu yıl biz don olayıyla karşılaşmadık" ifadelerini kullandı.

Soğuğa meydan okuyan kiraz Sivas'ta üreticiye umut oldu
Soğuğa meydan okuyan kiraz Sivas'ta üreticiye umut oldu
Soğuğa meydan okuyan kiraz Sivas'ta üreticiye umut oldu
Soğuğa meydan okuyan kiraz Sivas'ta üreticiye umut oldu
Soğuğa meydan okuyan kiraz Sivas'ta üreticiye umut oldu
Soğuğa meydan okuyan kiraz Sivas'ta üreticiye umut oldu
Soğuğa meydan okuyan kiraz Sivas'ta üreticiye umut oldu

Suşehri, Türkiye, Sivas, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Soğuğa meydan okuyan kiraz Sivas'ta üreticiye umut oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Esra Erol'un programında aile faciası: Oğlum, babasını öldürdü 11:34 Esra Erol'un programında aile faciası: Oğlum, babasını öldürdü Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı 11:24 Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var 11:22 Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var
Fare istilasından kurtulamayan Avustralya, yeni bir felaketle karşı karşıya! Her yeri örümcek ağı sardı 10:55 Fare istilasından kurtulamayan Avustralya, yeni bir felaketle karşı karşıya! Her yeri örümcek ağı sardı Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor 10:13 Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi 09:50 Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi
Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu 09:10 Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu Saadet Partisi, Oğuzhan Asiltürk'ün kongre hamlesine itiraz etti: Karamollaoğlu öncülüğünde çalışmaya devam edeceğiz 07:18 Saadet Partisi, Oğuzhan Asiltürk'ün kongre hamlesine itiraz etti: Karamollaoğlu öncülüğünde çalışmaya devam edeceğiz

Son Dakika Haberleri
11:33 Esra Erol'un programında aile faciası: Oğlum, babasını öldürdü
11:33 EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor
11:24 Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı
11:23 KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı
11:23 Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı
11:22 Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var
11:05 Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor
10:55 Fare istilasından kurtulamayan Avustralya, yeni bir felaketle karşı karşıya! Her yeri örümcek ağı sardı
10:12 Son Dakika: Soma maden faciası davasında karar! İşletme sahibi Can Gürkan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
10:12 Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor
EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor         
11:34
KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı         
11:24
Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı         
11:23
Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor         
11:05
CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır         
10:17
Son Dakika: Soma maden faciası davasında karar! İşletme sahibi Can Gürkan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı Son Dakika: Soma maden faciası davasında karar! İşletme sahibi Can Gürkan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
10:13
Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım         
09:18
Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi         
08:17
Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı         
23:48
Cüneyt Çakır'ın verdiği karar sonrası Cristiano Ronaldo çılgına döndü Cüneyt Çakır'ın verdiği karar sonrası Cristiano Ronaldo çılgına döndü         
23:04
Seçkin Piriler'den olay paylaşım! Üstsüz zannedildi gerçek sonradan anlaşıldı Seçkin Piriler'den olay paylaşım! Üstsüz zannedildi gerçek sonradan anlaşıldı         
22:03
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu         
20:28
10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti         
19:25
Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek         
19:01
Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor         
16:57
Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti         
16:47
1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2021 11:45:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Soğuğa meydan okuyan kiraz Sivas'ta üreticiye umut oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement