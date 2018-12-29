Son Dakika Haberleri: Soğuğa Meydan Okuyan Muhtar

Soğuğa Meydan Okuyan Muhtar

1 saat önce

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir mahalle muhtarı soğuk havalarda tişörtle dolaşarak görenleri hayrete düşürüyor.

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir mahalle muhtarı soğuk havalarda tişörtle dolaşarak görenleri hayrete düşürüyor.

İlçenin Halkahavli Mahallesi Muhtarı Yahya Ak'ın (55 ) dondurucu soğuklarda kısa kollu yaz kıyafetleri ile dolaşması dikkat çekiyor. Muhtar Yahya Ak çocuk yaştan beri soğuktan hiç etkilenmediğini, ne kadar soğuk olursa olsun atlet bile giymeden gezdiğini belirtti. Bu durumla ilgili doktora gittiğini ifade eden Ak, doktorun bu duruma çok az insanda rastlandığını söylediğini kaydetti. Eksi 30 derece bile olsa üşümediğini söyleyen Yahya Ak', "Çocukluktan beri kış mevsiminde yaz kıyafetleri ile dolaşıyorum. Kar üstünde banyo yapsam yine üşümem. Karda kışta dışarda kısa kollu gezerim. Soğuk beni etkilemiyor" diyerek soğuğa meydan okudu.

Kar üzerinde oturarak dinlendiğini sözlerine ekleyen Ak, en soğuk günlerde soğuk odada yalnız yattığı esprisi ile sözlerini tamamladı. Muhtar Yahya Ak'ı yakından tanıyanlar kış aylarında kısa kollu giysilerle gezdiğini belirterek, soğuktan korkmayan muhtarın herkesin ilgisini çektiğini söylediler. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:01 Kaynak: İHA

Vezirköprü, Samsun, Yaşam
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