Soğuğu sanata çevirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soğuğu sanata çevirdi - Son Dakika

Soğuğu sanata çevirdi

6 saat önce

Sivaslı heykeltıraş soğuğu sanata dönüştürerek Sivaslı ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in kardan heykelini yaptı.

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Sivaslı heykeltıraş soğuğu sanata dönüştürerek Sivaslı ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in kardan heykelini yaptı.


Sivas kent merkezi Kadıburhanettin Mahallesinde yaşayan heykeltıraş Kerim Emre Kököz, geçtiğimiz günlerde kent merkezinde yağan karı sanata dönüştürdü. Heykeltıraş Kököz, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun kardan heykelini yaptı. Kököz'ün yaptığı Aşık Veysel heykelinin yapımı yaklaşık bir gün sürdü. Görünümü ile hayran bırakan kardan heykel, görüntüsü ile insanların ilgisini çekiyor.


"Fotoğraf çekinmek istediler"


Heykeltıraş Kerim Emre Kököz, vatandaşların Aşık Veysel Şatıroğlu'nun heykeliyle fotoğraf çekinmek isteyenlerin olduğunu ifade ederek, "Burada güzel çalışmalar yaparak Sivas'ımıza hitap etmek istiyorum. En son yaptığımız çalışma ile birlikte dünyada meşhur olan Aşık Veysel'i en güzel şekilde göstermeye çalıştık. İnsanlar bizi çalışırken görünce hemen Aşık Veysel olduğunu anladı gelip bizden bilgi aldılar, fotoğraf çekinmek istediler. Çok olumlu tepkiler aldık" dedi.


"Aşık Veysel'i soyut bir şekilde kendi sazı ile birlikte çalışmasını yaptım"


Kököz, Aşık Veysel'i soyut bir şekilde kendi sazı ile birlikte kardan çalışmasını yaptığını söyleyerek, "Geçen günkü kar yağışından sebep buraya yeğenimle birlikte geldik benden kardan adam yapmamı istedi. Bende bu toprakları süsleyen karla en güzel yapılabilecek adam bu topraklara destan yazan Aşık Veysel'i çalışmak istedim. Öncelikle karı dikdörtgen kütle bir haline getirdim metal bir plakayla birlikte kazıma yöntemi ile Aşık Veysel'in soyut bir çalışmasını ortaya çıkardım. Evimin bahçesinde heykel çalışmalarıma da devam ediyorum. Özel işler alıyoruz. Bu çalışmaları arkadaşımla birlikte yapıyoruz Aşık Veysel'i soyut bir şekilde kendi sazı ile birlikte burada çalışmasını yaptım. Çevreden çok olumlu tepkiler aldık. Heykel ile fotoğraf çekinmek isteyen insanlar oldu. Bu soğuk hava şartlarında da bu çalışmayı yaparak bunu sanata çevirmeye çalıştım. Bir günde çalıştım. Yanımda yeğenlerim de bana yardımcı oldu. Bu çalışmayı onlarla birlikte bir gün içerisinde bitirdik. Güzel olduğunu da düşünüyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS

Aşık Veysel Şatıroğlu, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:43 Kaynak: İHA
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