Soğuk Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Soğuk Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika

Soğuk Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Soğuk Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

16.05.2021 15:25
Soğuk Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Soğuk Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi, System.String[]

Soğuk alerjisi ciltte oluşan kurdeşenler olarak da bilinir. Tabi ki de halk arasında kurdeşen olarak bilinir. Fakat bunun tıp dilinde farklı bir adı ve anlamı da bulunmaktadır.

Soğuk alerjisi ciltte oluşan kurdeşenler olarak da bilinir. Tabi ki de halk arasında kurdeşen olarak bilinir. Fakat bunun tıp dilinde farklı bir adı ve anlamı da bulunmaktadır. Bu bakımdan tedavileri de tıp dünyasında boy göstermektedir.

Soğuk Alerjisi Nedir?

Soğuk havalarda ciltte oluşan ürtikere soğuk alerjisi adı verilir. Bu ürtikeriler ciltte kızarıklık şeklinde baş gösterir. Kızarıklık ve leke gibi gözükse de bir alerjik problemdir. Bu bakımdan tedavisi daha farklıdır. Uzun süre boyunca ciltte kalabildiğinden dolayı kendi kendine geçmesi pek de rastlanan bir durum değildir.

Soğuk Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Belli başlı sebepler soğuk alerjisinin bir nevi tetikleyicisi konumundadır. Bu sebeplerin başında tabi ki de soğuk hava ile temas etmek vardır. Soğuk hava ile temas halinde bu alerjinin ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Soğuk hava ile temastan daha ötesi de bu problemi ortaya çıkarabilir. Bu da soğuk suda yüzmek ya da soğuk suda banyo yapmaktır. Doğrudan cilde temas eden fiziksel bir durumdur. Bu fiziksel durum da soğuk alerjisini tetikler. İç mekan ferahlatıcıları ya da klimalar da bir diğer neden olabilir. Soğuk üfleyen ve içerisinin ısısını düşüren klimalar soğuk alerjisine neden olur.

Soğuk Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Soğuk Alerjisi Belirtileri

Soğuk alerjisi pek çok semptom ile kendini gösterebilir. Bunlardan en net olanı ciltte bariz ve farklı kızarıklardır. Etrafta bu durumu tetikleyen başka bir unsur yok ise bu durum gözlenebilir. Bu da soğuk alerjisinin bir belirtisidir. Tabi ki de en net olan belirtisi dışında pek çok belirti de vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir.

Soğuğa maruz kalan bölgede kırmızı, kaşıntılı, kabarık şeritler

Vücudunuz ısınırken etkilenen ciltte yanma hissi

Etkilenen bölgede şişme

Ateş

Baş ağrısı

Eklem ağrısı

Yorgunluk

Kaygı

Soğuk Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Soğuk alerjisi tedavisi genelde kızarıkların yönetilmesine ve azaltılmasına yönelik yapılır. Yani uygulamaların temel amacında bu durum yer almaktadır. Tedavinin bir çeşidi ilaç tedavisidir. Doktor genelde soğuk alerjisi tedavisinde Antihistaminikler gibi ilaçlar verir. Bunların kullanılması etkili olabilmektedir.

Genel olarak ilaç tedavisi bu durumun çözümünde oldukça etkili olabilmektedir. Bu bakımdan bu ilaçlar etkili ilaçlar olduğundan farklı yöntemlere başvurulmaz. Sadece verilen ilaçların doğru zamanda ve dozuna uygun olarak kullanılması yeterlidir. Bu ilaçların dozları ve ne zaman tüketileceği doktor ve hasta tarafından karar verilir. Yani hastadan hastaya göre bu durum değişiklik gösterebilir. Soğuk alerjisi tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar şu şekildedir.

Kortikosteroidler

Sentetik hormonlar

Antibiyotikler

Lökotrien antagonistleri

İmmünosüpresanlar

Soğuk Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Soğuk alerji tedavisinde bazı yöntemler ani olarak uygulanması gerekir. Yani acil bir durumda ilacın kana çok hızlı bir şekilde karışması gerekir. Bunun sağlanması da oral yol ile alınan ilaç ile mümkün değildir. Genelde bu duruma çok sık rastlanılmaz. Fakat bazı durumlarda soğuk alerjisi hayati tehlike de oluşturabilir.

Hayati tehlike oluşması durumunda enjektörler her daim hasta ile birlikte olmalıdır. Soğuk alerjisi ile nafilaksi gibi şiddetli veya yaşamı tehdit eden semptomlar yaşanabilir. Bu tarz durumlar için de adrenalin oto enjektör taşınması gerekebilir. Kullanımı ve dozu yine hastadan hastaya değişebilir. Bu bakımdan bu enjektördeki ilaç anında uygulanır.

Soğuk Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Soğuk Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

İlaç, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Soğuk Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Soğuk Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika Magazin


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