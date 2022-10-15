Soğuk algınlığına kalkan olacak kış çayı karışımları hazırlanmaya başladı - Son Dakika
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Soğuk algınlığına kalkan olacak kış çayı karışımları hazırlanmaya başladı

15.10.2022 15:01

Soğuk algınlığına kalkan olacak kış çayı karışımları hazırlanmaya başladı Kış mevsiminin kendini iyice hissettirdiği şu günlerde aktarlar soğuk algınlığına kalkan olacak kış çayı karışımları hazırlamaya başladı.

Soğuk algınlığına kalkan olacak kış çayı karışımları hazırlanmaya başladı

AĞRI - Kış mevsiminin kendini iyice hissettirdiği şu günlerde aktarlar soğuk algınlığına kalkan olacak kış çayı karışımları hazırlamaya başladı.

Ağrı'da, aktarlık mesleği yapan Caner Altın, dondurucu soğuklardan etkilenmemek ve uzun geçen kış aylarında hasta olmamak için yaptıkları özel kış çayı karışımının vücut direncini arttırarak hastalıklara karşı kalkan görevi gördüğünü belirtti.

Bir yandan kış çayını hazırlayan bir yandan da çayın faydalarından bahseden Altın, kış çayının soğuk algınlığı dışında solunum yolu hastalıklarına da iyi geldiğini vurguladı.

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Kış aylarının koruyucu kalkanı 'kış çayı' kaynamaya başladı Kış aylarının koruyucu kalkanı 'kış çayı' kaynamaya başladı
Kaynak: İHA

Ağrı, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Soğuk algınlığına kalkan olacak kış çayı karışımları hazırlanmaya başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Soğuk algınlığına kalkan olacak kış çayı karışımları hazırlanmaya başladı - Son Dakika
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