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Soğuk algınlığına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Evde soğuk algınlığını doğal ve bitkisel yollarla hızlı ne giderir? - Son Dakika

Soğuk algınlığına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Evde soğuk algınlığını doğal ve bitkisel yollarla hızlı ne giderir?

04.07.2021 15:11
Soğuk algınlığına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Evde soğuk algınlığını doğal ve bitkisel yollarla hızlı ne giderir?, System.String[]

Sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkan soğuk algınlığı belirtileri bazı kişilerde hafif hissedilirken bazılarında akut seviyelere varabilir.

Sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkan soğuk algınlığı belirtileri bazı kişilerde hafif hissedilirken bazılarında akut seviyelere varabilir. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler soğuk algınlığına bağlı sebeplerden ötürü nezle veya grip olabilmektedir. Çocuklarda görülme ihtimali yetişkinlere oranla çok daha fazladır. Soğuk algınlığına C ve E vitamini içeren besinler başta olmak üzere birçok farklı yiyecek iyi geliyor. Aynı zamanda bitki özlü çaylar da iyileşme sürecini olumlu olarak etkilemektedir.

Soğuk Algınlığına Ne İyi Gelir? Evde Soğuk Algınlığını Doğal ve Bitkisel Yollarla Hızlı ve Çabuk Geçiren Öneriler

Beslenme ve Diyet Uzmanı Semahat Burcu Sel, soğuk algınlığı durumunda tüketilmesi gereken besinleri şöyle anlattı:

C vitamini: En iyi antioksidan vitaminlerden biridir. Eğer C vitamini vitamin formunda değil de besinlerden alınırsa bu gıdalardaki fotokimyasal maddelerden de yararlanılır. Böylece vücuttaki savaşçı hücreler de güçlenir. Gün içinde domates, taze biber, roka, maydanoz, mandalina, greyfurt, portakal, nar, kuşburnu ve kivi gibi C vitamini içeren besinler tüketilmelidir.

Çinko ve selenyum: Bağışıklık sistemi için önemli minerallerdir. Selenyum; deniz ürünleri, et, soğan ve sarımsakta bulunur. Çinko ise kabak çekirdeği başta olmak üzere; çiğ fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar, hindi eti, kuzu eti, kuşkonmaz ve mantarda bulunur. Bu minerallerin antioksidan etkisi yüksektir ve vücudun toksinlere karşı savaşan hücrelerini güçlendirirler.

Omega 3 yağ asitleri: Bunlar en değerli yağlardır. Bağışıklık, beyin ve sinir sistemi, psikoloji, kalp-damar sağlığı için olmazsa olmaz bir besin ögesidir. Balıkmevsiminin başlaması ile haftada mutlaka 2 gün balık yenmelidir. Balık omega-3 dışında vücudun üretemediği elzem aminoasitleri de içerir ki bunlar hücrelerin yenilenmesi ve yaşlanmaya karşın gereklidir. Çiğ fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar da omega 3 içermektedir.

Beta-karoten: Sarı-turuncu bitkilerde bulunmakta ve en kuvvetli antioksidanlar arasında yer almaktadır. Balkabağı, havuç, ananas, hurma ve kayısı en fazla beta-karoten içeren sebze ve meyvelerdir.

Kuersetin: Turunçgiller, elma, kırmızı üzüm, soğan, çilek, dut, böğürtlen gibi meyveler ve kırmızı soğan gibi besinlerin kabuklarında bulunan bir pigmenttir. Kansere, kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkisi vardır. Bağışıklık sistemi ve cilt sağlığı için önemlidir ve güçlü bir antioksidandır.

Prebiyotik besinler: Bağırsak sağlığı bütün vücudu etkilemektedir. Bağırsaklarda ne kadar probiyotik bakteri varsa metabolizma o kadar güçlü olur. Bu bakterileri artırmak için prebiyotik besinler tüketmelidir. Kefir ve probiyotik yoğurt bu bakterilerden zengin besinlerdir. Bunun yanında pancar, muz, pırasa, enginar, sarımsak ve soğan da bu bakterilerin artmasını sağlar. Sarımsak içinde kükürtlü bileşikler yanında A, B1 ve C vitamini de içeren çok faydalı bir besindir. Bu içerikler bağışıklığı kuvvetlendirerek ve hücreleri koruyarak antibiyotik, antiviral, antibakteriyel ve antifungal etki gösterir. Sarımsağın bu etkilerinden yararlanabilmek için bütün olarak değil çiğnenip, ezilerek tüketilmesi gerekmektedir.

Zencefil: Keskin tadı ve aroması ile solunum yollarını açıcı, sindirimi düzenleyici, toksin atıcı, gaz söktürücü ve antiseptik özellikleri vardır. Çorbalarda, taze olarak sebze yemeklerinde ve salatalarda kullanılabilir.

Zerdaçal: Zerdeçalın antiinflamatuar etkisinin yapılan geniş araştırmalar neticesinde kurkuminden kaynaklandığı belirtilmektedir. İnflamasyon ile ilişkili olan enzimleri düzenlemektedir. İnflamasyon işleyişinin; beyin, kalp - damar, akciğer, metabolik ve otoimmün hastalıklar gibi birçok kronik hastalıkta rolü olduğu bilinmektedir.

Ekinezya: Üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu ve tedavi edici etkisi bulunmaktadır. Bağışıklık sisteminin etkinliğini destekler. Son yayınlanan çalışmalara göre ekinezya ürünleri, hem soğuk algınlığına yol açan hem de uçuk virüs gibi virüsleri öldürüp, hem de virüslerin yol açtığı iltihap etkenlerinin miktarını kontrol ederek boğaz ve akciğerlerdeki iltihabın yol açtığı hasarı engellemektedir.

Soğuk Algınlığına İyi Gelen Bitkisel Çaylar Nelerdir?

Diyetisyen Ece Günay Akkuş, soğuk algınlığına iyi gelen bitkilerle ilgili şu bilgileri verdi:

Zencefil-limon: Limon ile birlikte tüketildiğinde soğuk algınlığına, yağlı bir yemek sonrası ise sindirime yardımcı olur. Boğazınızda veya vücudunuzda kırıklık, halsizlik, ağrı hissettiğinizde taze zencefil rendesi, limon suyu ve bal ile hazırlayacağınız karışım iyi gelecektir.

Kuşburnu: C vitamini zengini kuşburnu vücuda direnç verir. Tam kurutulmuş meyveleri parçalayıp 10 dakika kaynatarak hazırlanacak çay hemen tüketildiğinde içeriğindeki C vitamininden yüksek dozda faydalanılır.

Ihlamur: Ihlamur çiçeklerinin iltihap giderici ve ağrı giderici özelliği bulunmaktadır. Soğuk algınlığı şikayetlerinin ve boğazdaki tahrişin azalmasına, tedavinin hızlanmasına yardımcı olur.

Kakule: Soğuk algınlığı, bronşit, öksürük, ateş gibi şikayetlerin hafifletilmesinde, ağız ve boğaz iltihaplarının giderilmesinde etkilidir. Demleme usulü, çeşitli baharatlarla karıştırılarak içilmesi önerilir.

Ekinezya: Nezle ve soğuk algınlığından korunma ve tedaviye yardımcıdır.

Öksürük ve Soğuk Algınlığına Ne İyi Gelir?

Soğuk algınlığını geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Öksürüğü geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

Soğuk Algınlığı Bulaşıcı Mı?

Soğuk algınlığı, burun akıntısı ile başlar ve belli bir sürede kendiliğinden iyileşebilir. Ancak salgına yol açabilen bu durum bulaşıcı viral bir enfeksiyondur.

Soğuk Algınlığı Belirtileri Nelerdir?

Soğuk algınlığı belirtileri şu şekilde sıralanabilir: Öksürük, burun akıntısı, ateş, boğaz ağrısı, halsizlik, baş ağrısı, iştahsızlık, gözlerde sulanma, kulaklarda dolgunluk, hapşırma.

Burun Akıntısı ve Soğuk Algınlığı Nasıl Geçer?

Soğuk algınlığını geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Burun akıntısı geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

Soğuk Algınlığının Ana Nedenleri Nelerdir?

1- İnce giyinmek: Soğuk ve yağışlı havalarda ince giyinmek, soğuk algınlığının en büyük nedenleri arasında yer alıyor. Soğuk havaya maruz kalan bağışıklık sistemi giderek zayıflamaya başlar. Hapşırık ve öksürük ile birlikte hastalığın ilk belirtileri görülmeye başlanır.

2- Yalın ayak dolaşmak: Ayaklar, soğuğu çeker. Bu da soğuk algınlığına sebep olabilir. Sonbahar/ kış aylarında mevsim geçişlerinde de evin içerisinde çorapla dolaşmaya özen gösterilmelidir.

3- Terli terli soğuk su içmek: Sadece çocuklar değil yetişkinler de terli terli soğuk su içmekten kaçınmalıdır. Sıcak yaz günlerinde dahi terli bir şekilde soğuk su içmek soğuk algınlığına doğrudan sebebiyet verebilir. Spor esnasında ve spordan sonra da önce terin kuruması beklenmelidir.

4- Saçları ıslak bırakmak: Duştan sonra saçları yeteri kadar kurutmamak hem sinüzite hem de soğuk algınlığına davetiye çıkarabilir. Havlu ya da kurutma makinesi ile saçların iyice kurulandığından emin olunmalıdır.

Soğuk Algınlığına İyi Gelen Meyveler Hangileri?

1- Kış meyveleri: Sofralarda ayrı bir yeri olan portakal ve mandalinalar yüksek miktarda C vitamini içermektedir. Aynı zamanda elma ve greyfurt da bu meyvelerin yanında tüketilebilir. Meyvelerin tam mevsiminde tüketilmesine ve hormonsuz olmasına dikkat edilmeli.

2- Nar: Narı hem yemek hem de suyunu içmek bağışıklık sistemini kuvvetlendirmektedir. Bağırsak faaliyetleri düzensiz olan kişilerin narı yiyerek tüketmeleri öneriliyor.

3- Kivi: Geçmiş yıllara oranla çok daha kolay temin edilebilen kivi meyvesi grip ve soğuk algınlığının çok daha kısa sürede geçmesine yardımcı olmaktadır.

Soğuk Algınlığına İyi Gelen Diğer Besinler Nelerdir?

1- Yoğurt: Tam bir kalsiyum deposu olan yoğurt sağladığı birçok faydanın yanı sıra soğuk algınlığının etkilerini de en aza indirgemektir. Tüketilen yoğurtların katkısız olmasına özen gösterilmelidir. Hastalara enerji veren yoğurt, kişilerin çok daha erken süre içerisinde yataktan kalkmalarını mümkün kılıyor.

2- Balık: Omega ve protein bakımından oldukça zengin olan balık, soğuk algınlığına yakalanmış kişilerin akşam yemeklerinde yer alabilir. Bu dönemde daha çok soğuk su balıkları tüketmeye özen gösterilmeli. Bununla birlikte balığı kızartmak yerine buğulama ya da ızgara olarak tüketmek çok daha faydalıdır.

3- Çorba: Grip ve soğuk algınlığını kısa sürede atlatmak isteyenler her öğünde çorba içebilir. Paket yerine evde hazırlanan çorbalar, tam bir şifa kaynağı olup boğaz yanmasına ve yutkunmada güçlük problemlerine çözüm getirir.

Boğaz Ağrısı ve Soğuk Algınlığına Ne İyi Gelir?

Soğuk algınlığını geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Boğaz akıntısına geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

Soğuk Algınlığı Nasıl Geçer?

1- İstirahat: Bağışıklık sistemini yavaşlatıp direnci kıran soğuk algınlığı, kişilerin çok daha halsiz hissetmelerine neden olur. Bunun önüne geçmek için bol bol istirahat edilmeli, vücudu yoracak eylemlerden belli bir süreliğine uzak durulmalıdır.

2- Sıkı giyinmek: Evde istirahat hastalar dahi sıkı giyinmelidir. Ağır grip geçiren kişiler açık bir pencereden gelen rüzgardan bile olumsuz olarak etkilenebilir.

Soğuk Algınlığından Korunma Yöntemleri Nelerdir?

Her zaman için düzenli ve sağlıklı beslenmeye özen gösterilmelidir. Mevsime uygun giyinmek, çorap giyme alışkanlığı edinmek ve bol bol C vitamini tüketmek soğuk algınlığından korunma yöntemlerinin başında geliyor. Çay ve kahve gibi alışkanlık yerine gece yatmadan önce bir bitki çayı içmek de koruyucu olmaktadır.

Not: Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Soğuk algınlığına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Evde soğuk algınlığını doğal ve bitkisel yollarla hızlı ne giderir?

Kuşburnu, Sonbahar, Kivi, Grip, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Soğuk algınlığına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Evde soğuk algınlığını doğal ve bitkisel yollarla hızlı ne giderir? - Son Dakika Magazin


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