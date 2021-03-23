Soğuk algınlığına yol açan virüsün, koronavirüsü vücuttan atabildiği tespit edildi - Son Dakika
BBC

Soğuk algınlığına yol açan virüsün, koronavirüsü vücuttan atabildiği tespit edildi

23.03.2021 11:57
Soğuk algınlığına yol açan virüsün, koronavirüsü vücuttan atabildiği tespit edildi, System.String[]

İskoç bilim insanları soğuk algınlığına yol açan rinovirüsün, Covid-19 hastalığına neden olan yeni tip koronavirüsü vücut hücrelerinden çıkarabildiğini açıkladı.

İskoç bilim insanları soğuk algınlığına yol açan rinovirüsün, Covid-19 hastalığına neden olan yeni tip koronavirüsü vücut hücrelerinden çıkarabildiğini açıkladı.

Bazı virüslerin birbirleriyle rekabet halinde oldukları biliniyor ve Glasgow Üniversitesi uzmanları, bu mücadelede soğuk algınlığı virüsünün koronavirüsü yendiğini söylüyor.

Ancak virüsler arasındaki bu mücadelenin faydalarının kısa ömürlü olacağı, yani soğuk algınlığı atlatıldıktan sonra insanların yeniden Covid riskine açık olacağı vurgulanıyor.

Bununla birlikte, rinovirüsün çok yaygın olmasının Covid'in baskı altına alınmasına yardımcı olabileceğine dikkat çekiliyor.

'Rinovirüs, çok bencil bir virüs'

Uzmanlar bu olguyu şöyle açıklıyor:

Burun, boğaz ve akciğerlerinizdeki hücreleri yan yana evlermiş gibi düşünün.

Virüs içeri girdiğinde kapıyı ya başka virüslerin de girmesine izin vermek için açık bırakır ya da evde tek başına olabilmek için sıkı sıkıya kapatır.

Bu virüs çok bencil bir virüs ve neredeyse her zaman insanları tek başına enfekte ediyor.

Adenovirüsler gibi diğer virüslerin ise "paylaşıma açık olduğu" belirtiliyor.

Covid-19 hastalığına yol açan Sars-CoV-2'nin, virüslerin gizemli dünyasında diğer virüslerle nasıl bir etkileşime gireceği uzun bir süredir merak ediliyordu.

Fakat koronavirüs salgını sırasında sosyal mesafe, diğer virüslerin yayılmasını yavaşlattı ve bu alanda çalışma yapılmasını zorlaştı.

'Sars-CoV-2 yerinden kıpırdayamıyor'

Glasgow Virüs Araştırmaları Merkezi'nde yapılan çalışmanın sonuçları Journal of Infectious Diseases Dergisi'nde yayımlandı.

Araştırmada kullanılan solunum yolları çeperi, hem Sars-CoV-2 hem de rinovirüsle enfekte edildi ve mücadeleden soğuk algınlığı virüsünün galip çıktığı görüldü.

Koronavirüsün vücuda 24 saat önce girmesi durumunda bile rinovirüs tarafından uzaklaştırıldığı tespit edildi.

Denemelerde rinovirüsün enfekte olmuş hücrelerde bağışıklık sistemini tetiklediği ve bunun da Sars-CoV-2'nin çoğalmasını engellediği görüldü.

Araştırmacılar bağışıklık tepkisini bloke ettiklerinde Covid virüslerinin seviyesinin rinovirüsün varlığından önceki düzeye çıktığı tespit edildi.

Bu durum, soğuk algınlığının geçmesi ve bağışıklık sisteminin eski haline dönmesinden sonra Covid'in yeniden insanları enfekte etmeye devam edebileceği anlamına geliyor.





Dr. Pablo Murcia, BBC'ye "Sars-CoV-2 yerinden kıpırdayamıyor. Rinovirüs tarafından kuvvetli şekilde baskılanıyor. Bu çok heyecan verici. Çünkü rinovirüs yayılırsa yeni Sars-CoV-2 enfeksiyonlarını her zaman durdurabilir" dedi.

Benzer etki bir daha önce de görülmüştü. 2009'daki büyük grip salgınının Avrupa'nın bazı bölgelerinde domuz gribi salgınını geciktirmiş olabileceği düşünülüyor.

Dr. Murcia, "Aşı, hijyen ve virüsler arasındaki etkileşim Sars-CoV-2 vakalarını azaltabilir. Ama en fazla etki aşıdan gelecek" diye konuştu.

Warwick Tıp Fakültesi'nden Prof. Lawrence Young, insanlarda görülen rinovirüslerin çok bulaşıcı olduğuna dikkat çekerek "Bu çalışma, bu yaygın enfeksiyonun sonbahar ve kışta Covid-19 yükünü hafifletebileceğini gösteriyor" dedi.

Ancak gelecekte kışları nasıl bir durumla karşılaşacağımız belli değil.

Uzmanlara göre koronavirüs muhtemelen var olmaya devam edecek ve pandemi sırasında baskılanan tüm diğer enfeksiyonlar bağışıklığın zayıflamasıyla geri gelebilir.

Soğuk algınlığına yol açan virüsün, koronavirüsü vücuttan atabildiği tespit edildi
Soğuk algınlığına yol açan virüsün, koronavirüsü vücuttan atabildiği tespit edildi

Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Soğuk algınlığına yol açan virüsün, koronavirüsü vücuttan atabildiği tespit edildi - Son Dakika

BBC

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