Son Dakika Haberleri: Soğuk Algınlığından Kurtulmanın Yolu: "Göbek Taşı"

Soğuk Algınlığından Kurtulmanın Yolu: "Göbek Taşı"

2 saat önce

Kahramanmaraş'ta tarihi Çukur Hamamı'nı işleten Sefer Bulut, kış mevsiminde göbek taşına yatan insanın kısa sürede hastalıktan kurtulup iyileşeceğini söyledi.

Soğuk Algınlığından Kurtulmanın Yolu:
Kahramanmaraş'ta tarihi Çukur Hamamı'nı işleten Sefer Bulut, kış mevsiminde göbek taşına yatan insanın kısa sürede hastalıktan kurtulup iyileşeceğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta geçmişten bu yana hamam kültürü devam ederken, hamamların en önemli yerinin ise göbek taşı olduğu kabul ediliyor.

Özellikle soğuk hava nedeniyle hastalananların göbek taşına yatıp ardından kese ve köpük masajı yapılarak hastalıklardan korunduğunu söyleyen hamam işletmecisi Sefer Bulut, göbek taşında soğuk ter atan insanların kısa sürede tedavi olduğunu belirtti. Bulut, "Kış geldi, hastalıklar çoğaldı. Soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi hastalıklardan korunmak için insanlar hamama gelip terlemeleri gerekiyor. Hamamda göbek taşına gelip yatan insan üzerindeki soğuk algınlığını rahat bir şekilde atabilirler. Göbek taşında iç organlar ısındığı için insan rahatlıkla terliyor, dolayısıyla üzerindeki kırgınlığı da atabiliyor. Ardından keseye geçen insanın üzerindeki ölü dokulardan temizleniyor. Son olarak köpük masajını yaptıran insanın kılcal damarlarında hareketlenme oluyor. Duş alıp terinin soğumasını ardından soğuk algınlığından eser kalmaz. Yani doktora gitmeyin demiyoruz ama hamamı da ihmal etmeyin" dedi.

Göbek taşlarının yerini saunaların aldığını ancak aynı tedaviyi uygulayamadığını söyleyen İbrahim Gülsu ise, "Hamama gelince terlemek gerekiyor. Vücuttaki yağları, toksinleri atmak için terlemekten geçiyor. Terlemenin yolu da göbek taşına yatmak gerekiyor. Göbek taşını saunalar aldı ama göbek taşının yerini tutmaz" diye konuştu.

Haftada veya 2 haftada bir hamama gidilmesi gerektiğini söyleyen müşterilerden Yasin Nacar da, "Hamamda insan bütün hastalıkları atıyor diyebilirim. İnsan burada sadece yorgunluğunu gidermek için değil stres de atıyor. İnsanların hamama 2 hafta arayla gelmeleri gerekiyor" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:23 Kaynak: İHA

Çukur, Kahramanmaraş, Güncel
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