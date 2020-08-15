Soğuk baklava, hafifliğiyle yaz aylarının vazgeçilmez tatlısı oldu - Son Dakika

Diyarbakır'daki tatlı ustaları tarafından yaz mevsimine özgü hazırlanan soğuk baklava, sıcak havada serinlemek isteyenlerin vazgeçilmezi oldu.

Tatlı ustalarınca sütle hazırlanan, hamuru ince ince açılan, içerisine fıstık veya ceviz konulan baklava, tereyağı sürülen tepsilerde pişiriliyor. Yağ ve şeker oranı düşük, şerbeti sütle hazırlanan, derin dondurucuda bir gün bekletilen soğuk baklava, üzerine serpilen kakao ve çikolata tozu ile servis ediliyor.

Sıcak yaz günlerinde soğuk tüketilmesi amacıyla hazırlanan baklava, sıcak havalarda vatandaşların vazgeçilmez tercihi haline geldi.

Yaz sıcağında serinleten soğuk baklavanın talebine yetişmeye çalışan ustalar, yoğun çalışarak müşterilere hizmet sunuyor. Ustaların hünerli elleriyle hazırlanan soğuk baklava talep üzerine Türkiye'nin farklı illerine de gönderiliyor.

- "Soğuk baklava sıcakta serinletiyor"

Hacı Baba Pastaneleri Genel Müdürü Oğur Gündar, AA muhabirine, yaptıkları baklavanın yağ ve şeker oranının düşük olması ve sütlü şerbeti nedeniyle farklı bir aromaya sahip olduğunu, bu nedenle de ilgi gördüğünü söyledi.

Türkiye'de 19 şube ile müşterilerine hizmet verdiklerini anlatan Gündar, soğuk baklavanın sıcakta serinleten bir tatlı olduğunu, sadece Diyarbakır'da değil tüm Türkiye'de rağbet gördüğünü belirtti.

Soğuk baklavanın müşteriler tarafından beğenildiğini dile getiren Gündar, "Yaz aylarında diğer tatlı çeşitlerimizin biraz daha ağır olması nedeniyle soğuk baklava hem aromatik özelliğinden hem de ağızda dağılmasından dolayı güzel bir damak tadı bırakıyor. Bu anlamda müşterilerimiz ciddi anlamda talep etmektedir." dedi.

- "Yeni nesil tatlısı"

Gündar, "Tatlıyı İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya olmak üzere birçok ile de göndermekteyiz. Yeni nesil tatlımızdır. Bütün üretim yerlerimizde ustalarımız gece gündüz çalışarak müşterilerimizin taleplerini karşılamaya çalışıyor." diye konuştu.

İmalathanede usta başı Mehmet Aydar da müşterilerin taleplerini karşılamak için yoğun çaba gösterdiklerini anlatarak, "Özel açtığımız hamurla tepsilerimizin dibini kaplıyoruz. Ardından üstüne bolca fıstık döküyoruz, üzerini tekrar hamurla kapladıktan sonra fırına atıyoruz. 180 derece sıcaklıkta 40 dakika pişiriyoruz. Fırından çıkardıktan sonra üzerine soğuk süt döküyoruz. Baklavamızı 2 saat soğuk hava deposunda muhafaza ediyoruz. Üzerini çikolata fıstıkla süsledikten sonra servis ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Eşsiz bir lezzeti var"

Müşterilerden Serkan Körükçü ise soğuk baklavayı çok beğendiklerini, hafif tatlı olduğu için tercih ettiklerini söyledi.

Soğuk baklavanın sıcakta serinlettiğini belirten Körükçü, "Herkese tavsiye ediyorum. Eşsiz lezzeti var." dedi.