"Soğuk duvarlar" nişanlı çiftin fırçasıyla güzelleşiyor - Son Dakika

"Soğuk duvarlar" nişanlı çiftin fırçasıyla güzelleşiyor

09.03.2021 11:03

Bursa'da yaşayan Ali Emre Kiriş, üniversite yıllarında tanıştığı nişanlısı Ecem Hatipoğlu ile Türkiye genelindeki trafo binaları başta olmak üzere kafe, site bahçesi ve restoranların duvarlarını resimlerle güzelleştiriyor.

Bursa'da yaşayan Ali Emre Kiriş, üniversite yıllarında tanıştığı nişanlısı Ecem Hatipoğlu ile Türkiye genelindeki trafo binaları başta olmak üzere kafe, site bahçesi ve restoranların duvarlarını resimlerle güzelleştiriyor.

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü mezunu Kiriş, yaklaşık 8 yıl önce öğrenciyken duvarlara resim yapmaya başladı.

O dönemde tanıştığı aynı bölümü bitiren nişanlısı Ecem Hatipoğlu'nun da desteğini alan Kiriş, sırt çantasıyla başladığı işini yavaş yavaş büyüterek bir minibüs aldı. Aracını da resimlerle süsleyen Kiriş, Türkiye'nin dört bir yanından aldığı tekliflere nişanlısıyla yetişmeye çalışıyor.

Duvar ressamlığının yanında heykel de boyayan çift, severek yaptıkları işlerinde sosyal konulara da değinmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ali Emre Kiriş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilik yıllarında ilk işlerini bir belediyeyle anlaşarak yaptıklarını söyledi.

Bu işten kazandıkları parayla aldıkları minibüsü üniversite bitirme tezi için kullandığını belirten Kiriş, "Projemde ileride kuracağım şirketin kurumsal kimliğini oluşturup araç giydirmesini yaptım. Minibüsün üzerine resimler çizdim." dedi.

Kiriş, birçok şehirden iş teklifi aldığını dile getirdi.

Özellikle yaz aylarında taleplere yetişmekte güçlük çektiğini aktaran Kiriş, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde çok sayıda müşteriye binden fazla duvar resmi yaptık. İşimi severek yapıyorum. Bir boya ustası, inşaatçı gibi zor şartlarda çalışıyoruz ama aynı zamanda da bir sanatı icra ediyoruz. Severek yapılması gereken bir iş. Yaptığım iş duvar ressamlığı. Yapacağımız işi önce kağıda çiziyoruz. Daha sonra bunu müşteriye sunuyoruz. Ortak bir kararla işe başlıyoruz. Önce duvara çizim yapıp sonra boyama işine geçiyoruz. İşin durumuna göre öğrencilerden yardım alıyorum. Çevredekilerden de güzel tepkiler alıyoruz. Duvarları resmederken insanlar yaptığımız işi severek izliyorlar. Bize börek, çay ikram ediyorlar."

"Sanatımızla sosyal konulara da değinebiliyoruz"

Ecem Hatipoğlu ise Kiriş ile üniversite yıllarında okul harçlıklarını çıkarmak için duvar resmi yapmaya başladıklarını belirtti.

Bu işin kendileri için zamanla tutku haline dönüştüğünü vurgulayan Hatipoğlu, "Arkadaşlığımız da ilerleyince geçen yıl nişanlandık. Şimdi kariyerlerimiz farklı yönlere evrildi ama boş vakitlerimi duvar resmi yaparak, Ali Emre'ye yardım ederek geçirmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu, yüksek lisans eğitimine de devam ettiği bilgisini verdi.

Şehir şehir gezerek çalışmanın çok keyifli olduğunu anlatan Hatipoğlu, "Sanatımızla sosyal konulara da değinebiliyoruz. Üniversitede aynı bölümü okuyorduk. Hobi olarak başladığımız şey mesleğimiz haline gelince bambaşka bir boyuta vardı. Öğrenciyken kavanozlara boya koyarak yaptığımız işi şimdi bambaşka boyutlarda gerçekleştirebiliyor olmak bizim için çok güzel ve anlamlı." diye konuştu.

Soğuk duvarlar nişanlı çiftin fırçasıyla güzelleşiyor
Soğuk duvarlar nişanlı çiftin fırçasıyla güzelleşiyor
Soğuk duvarlar nişanlı çiftin fırçasıyla güzelleşiyor
Soğuk duvarlar nişanlı çiftin fırçasıyla güzelleşiyor

Üniversite, Ali Emre, Türkiye, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Soğuk duvarlar' nişanlı çiftin fırçasıyla güzelleşiyor - Son Dakika


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