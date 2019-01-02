Son Dakika Haberleri: Soğuk, Ekmek Kadayıfına İlgiyi Artırdı

Soğuk, Ekmek Kadayıfına İlgiyi Artırdı

39 dakika önce

Afyonkarahisar'da 3 kuşaktır ekmek kadayıfı imalatı ve satışı yapan Şükrü Pancar (21), birçok vatandaşın sıcak içeceklerin yanı sıra kaynaklı ekmek kadayıfı yiyerek, verdiği enerjiyle ısınmaya çalıştığını, bunun da kaymaklı ekmek kadayıfına ilgiyi artırdığını söyledi.

Soğuk, Ekmek Kadayıfına İlgiyi Artırdı, System.String[]
Afyonkarahisar'da 3 kuşaktır ekmek kadayıfı imalatı ve satışı yapan Şükrü Pancar (21), birçok vatandaşın sıcak içeceklerin yanı sıra kaynaklı ekmek kadayıfı yiyerek, verdiği enerjiyle ısınmaya çalıştığını, bunun da kaymaklı ekmek kadayıfına ilgiyi artırdığını söyledi.

Afyonkarahisar'ın yöresel tatlılarının başında gelen ve üzerine konulan kaymakla damak çatlatan lezzete sahip kaymaklı ekmek kadayıfı soğuk havaların da vazgeçilmezi oldu. Birçok vatandaş sıcak içeceklerin yanı sıra kaynaklı ekmek kadayıfı yiyerek, verdiği enerjiyle ısınmaya çalışıyor.

ŞEKER ORANINI DENGELER Afyonkarahisar'da dedelerinden aldıkları kadayıf imalatı ve satışını 3 kuşaktır devam ettiren Şükrü Pancar da sıcak içeceklerin yanı sıra kaymaklı ekmek kadayıfının insanın içini ısıttığını söyledi. Soğuk havalarda vücuttaki şeker oranının düştüğünü belirten Pancar, soğuk havalarda özellikle tatlı tüketiminin önemine değindi. Pancar, Havalar soğuk ve soğuğu gidermek için en güzel şey tatlı olur. İnsanın vücuduna soğuk havada şekerli şeyler iyi gelir. Milletimiz de bu dönemde tatlılara yöneliyor. Biz de kaymaklı ekmek kadayıfını öneririz bu durumda. Çünkü Afyonkarahisar'ımızın yerel ve yöresel tatlısı olduğu için. İnsanın içini ısıtır. Sıcak içeceklerin yanı sıra kaymaklı ekmek kadayıfının da içinizi ısıtacağına eminim. Bütün halkımızı kaymaklı ekmek kadayıfı yemeye davet ediyorum. Sade kadayıfın yanı sıra vişneli ekmek kadayıfı da yapıyoruz dedi. - Afyonkarahisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:00 Kaynak: DHA

Afyonkarahisar, Güncel
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