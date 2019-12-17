Soğuk günlerde limona olan talep ikiye katlandı - Son Dakika
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Soğuk günlerde limona olan talep ikiye katlandı

6 saat önce

Bayburt'ta havaların soğuması ve mevsim geçişinde oluşan, soğuk algınlığı, grip enfeksiyonu gibi hastalıklardan korunmak için vatandaşlar, bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini olan limona talebi arttı.

Soğuk günlerde limona olan talep ikiye katlandı, System.String[]

Bayburt'ta havaların soğuması ve mevsim geçişinde oluşan, soğuk algınlığı, grip enfeksiyonu gibi hastalıklardan korunmak için vatandaşlar, bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamini olan limona talebi arttı.


Bayburt'ta soğuk kış aylarına girilince pazar tezgahların da yer alan limonlara talep arttı. Kentte semt pazarlarında kurulan tezgahlara dizilen limonlar, kilosu 3 ila 5 liradan satışa sunuluyor. C vitamin olan limon potansiyel bir zenginlik olup, insanın vücudunda, kan basıncını kontrol eder, bağışıklık sistemini güçlendirir, cilt sağlığını korur ve vücudun PH dengesini düzenleyen önemli bir vitamin deposudur.


Soğuk kış günlerinde vatandaşların limona olan talebinin artığını ifade eden pazarcı Osman Toptaş, "Soğuk havada limona rağbet çok fazladır. Kış aylarında limon daha çok satılıyor. Şuan limonun fiyatı da gayet uygundur. Limonun faydası çoktur. Limon soğuk algınlığına çok iyi geliyor. Limon her şeye iyi geliyor. Limon C vitaminidir. İnsanlar limonu sıkıyorlar, öyle içiyorlar. Vatandaşların limona talebi de arttı. Eskiden 1 kg satıyorduk, şimdi ise 2 kg satıyoruz. Limona talep iki katına çıktı" dedi.


Pazarda limon alan vatandaş Yahya Zengin ise soğuk kış günlerinde limonun iyi geldiği için pazardan aldığını belirterek, fiyatlarında uygun olduğu ve limonun insan sağlığı için önemli bir vitamin deposu olduğunu söyledi. - BAYBURT

Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:05 Kaynak: İHA
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