Son Dakika Haberleri: Soğuk Hava

Soğuk Hava

1 saat önce

Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Hafik Gölü ve Serpincik Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

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Sivas'ta soğuk hava nedeniyle Hafik Gölü ve Serpincik Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.
Sıcaklığın sıfırın altında 14 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kent merkezine yaklaşık 9 kilometre mesafede bulunan Serpincik köyü yakınlarındaki Serpincik Göleti'nin yüzeyi, soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı.
Buz tutan gölette güzel manzaralar oluştu.

Kent merkezine 5 kilometre mesafedeki Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki şelale de soğuk havanın etkisiyle dondu.

Öte yandan Hafik ilçesine 2 kilometre uzaklıktaki Hafik Gölü'nün yüzeyi de buz tuttu.

Buzla kaplanan gölün yüzeyindeki 2 sakarmeke kuşu dikkati çekti.

Yeni Mahalle Muhtarı Kayhan Güven, "Sakarmekeler yaz aylarında yüzlerce oluyordu. Şu an 2 tane kaldı. Soğuktan donmak üzereler. Elimde imkan olsa buzun üzerine çıkıp kuşları alıp eve götüreceğim. Kuşlar için yardım bekliyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:57 Kaynak: AA

Sivas, Hafik, Güncel
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