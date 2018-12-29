Sivas
'ta soğuk hava nedeniyle Hafik
Gölü ve Serpincik Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.
Sıcaklığın sıfırın altında 14 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kent merkezine yaklaşık 9 kilometre mesafede bulunan Serpincik köyü yakınlarındaki Serpincik Göleti'nin yüzeyi, soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı.
Buz tutan gölette güzel manzaralar oluştu.
Kent merkezine 5 kilometre mesafedeki Paşabahçe
Mesire Alanı'ndaki şelale de soğuk havanın etkisiyle dondu.
Öte yandan Hafik ilçesine 2 kilometre uzaklıktaki Hafik Gölü'nün yüzeyi de buz tuttu.
Buzla kaplanan gölün yüzeyindeki 2 sakarmeke kuşu dikkati çekti. Yeni Mahalle
Muhtarı Kayhan
Güven, "Sakarmekeler yaz aylarında yüzlerce oluyordu. Şu an 2 tane kaldı. Soğuktan donmak üzereler. Elimde imkan olsa buzun üzerine çıkıp kuşları alıp eve götüreceğim. Kuşlar için yardım bekliyoruz." dedi.