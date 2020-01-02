Soğuk hava - Son Dakika
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Soğuk hava

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da soğuk hava nedeniyle ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

Sürücülerin araçlarını battaniye ve kartonla örterek soğuklardan korumaya çalıştığı kentte şadırvan ve çeşmelerin etrafında buzlanmalar oluştu.

Buzlanmalara karşı belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan hayvanlar içen de vatandaşlar doğaya ekmek ve yiyecek bıraktı.

Ağrı

Kışın sert ve çetin geçtiği Ağrı'da, dondurucu soğuklar nedeniyle vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti.

Ağrılı tır şoförü Süreyya Elem, aracını çalıştırmak için altında ateş yakarak donan bölümlerinin çözülmesini sağladı.

Öte yandan kentte at arabacılığı yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar, atların soğuktan korumak için üzerini battaniye ile örttü.

Iğdır

Iğdır'ın yüksek kesimlerindeki köylerde ise kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü köylerde vatandaşlar soğuklara rağmen hayvanlarının yem ve bakım işlerini yapıyor.

Kar yağışıyla beyaza bürünen Ağrı Dağı ve dağ köylerinde güzel görüntüler oluştu.

Ardahan

Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Bazı sürücüler soğuk hava ve kardan araçlarını korumak için battaniye ile örttü.

Sürücülerden Dursun Şeker, kentte soğuk ve kar yağışının etkili olmaya başladığını belirerek, "Aracımın üstünü her zaman örtüyorum. Çünkü örtü ile özellikle ön camı buzlanmadan koruyabiliyorum." dedi.

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.

Gece hava sıcaklığı sıfırın altında 13 derece olarak ölçüldüğü ilçede ev ve iş yerlerinin camları buzla kaplandı.

Bina çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu ilçede, bazı vatandaşlar arabalarını soğuktan korumak için branda ile sardı.

Soğuk hava

Erzurum, Kars, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:32 Kaynak: AA
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