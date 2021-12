Soğuk hava - Son Dakika

Güvercinlerin yemlenmesi

Tuncer Aktürk'ün konuşması

Yemlenen güvercinleri görüntülemeye çalışanlar ARDAHAN - Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte özellikle dondurucu soğuk ve her tarafın karla kaplanması yüzünden yaban hayatı yem bulmakta güçlük çekiyor.

Milli Egemenlik Parkındaki güvercinleri ise vatandaşlar unutmadı.

Vatandaşlardan Tuncer Aktürk, her sabah güvercinlere yem verdiğini belirterek, "Şuan soğuklar çok etkili. Ayrıca her taraf karlı olması nedeniyle kuşlar yem bulamıyor. Sonuçta onlarda birer canlı, aç kalmasın diye her gün yem veriyoruz." dedi.