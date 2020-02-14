Soğuk hava aktarlara yaradı - Son Dakika
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Soğuk hava aktarlara yaradı

6 saat önce

Soğuk havaların hakim olduğu bugünlerde grip, nezle ve bronşit gibi hastalıklara yakalanmak istemeyen vatandaşlar aktarlara akın ediyor.

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Soğuk havaların hakim olduğu bugünlerde grip, nezle ve bronşit gibi hastalıklara yakalanmak istemeyen vatandaşlar aktarlara akın ediyor. Aktarlar, bu günlerde en fazla kış hastalıklarına iyi gelen taze zencefil, ıhlamur, ada çayı, kabuk tarçın, havlıcan, papatya, nane, çörek otu ve keten tohumu satıyor


Bursa'nın İnegöl ilçesinde vatandaşlar aktarlara akın ediyor. Yıllardır İnegöl'de aktarlık yapan Fırat Ekingen, kış aylarında işlerinin daha iyi olduğunu belirtti. Ekingen, korona virüsü sebebiyle Ortadoğu ülkelerinden gelen bitkilerin fiyatlarında artış olduğunu söyledi. Kış aylarında en çok tercih edilen ürünler hakkında bilgi veren Fırat Ekingen şunları söyledi:


"Kış ayları gelince halkın en çok rağbet ettiği, bağışıklık sistemini koruyan zencefil, çubuk tarçın, havlucan, ekinezya bitkisi ve ev yapımı doğal sirkelere rağbet artıyor. Hakiki ballara da rağbet var. Bilgisayarlarımıza virüs girmesin diye anti virüs programı yüklüyoruz. Halkımız da hastalanmadan önce kendilerini virüsten korumak için kekik çayı içiyorlar, evde sarımsak kullanıyorlar. Yine en çok bal, pekmez, ev yapımı sirkeler, ginseng, gingobloba tercih ediliyor. Halkımızın en çok aldıkları ürünler bunlar". - BURSA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:52 Kaynak: İHA
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