Soğuk hava balık fiyatlarını vurdu

Soğuk hava balık fiyatlarını vurduBalık az çıkınca fiyatlarda da yükselme oldu, önümüzdeki günlerde balık fiyatların daha da yükselmesi bekleniyor Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat "Hava şartlarından dolayı balık çıkma oranlarında düşüş yaşıyoruz"MERSİN - Mersin'de son dönemde etkili olan sağanak yağmur ve fırtına balıkları kaçırdı. 2-3 günde bir avlanmaya çıkabilen balıkçılar, eskiden 100-150 kasa balıkla dönerken şimdi 20-30 kasayla yetinmek zorunda kaldı. Balık az çıkınca fiyatlarda da yükselme oldu. Önümüzdeki günlerde balık fiyatların daha da yükselmesi bekleniyor.Bir süredir tüm Türkiye 'de etkili olan kar, yağmur ve soğuk hava, balık fiyatları ve çeşitliliği de etkilerken, denizden yeteri kadar balık çıkmayınca fiyatlar da yükseldi. Havaların soğuk gitmesinden dolayı balıklar denizin dibine doğru kaçarken, avlanmaya çıkan balıkçılar yeteri kadar balık tutamadan dönüyor. Mersin'de de son dönemde etkili olan sağanak yağmur ve fırtına dolayısıyla tekneler 2-3 günde bir avlanmaya çıkabilirken, eskiden 100-150 kasa balıkla dönen balıkçılar, şimdi 20-30 kasa ile dönebiliyor."Artık 20-30 kasa balıkla dönüyorlar"Balık fiyatlarıyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, havaların soğuması ve yağmurların başlamasından dolayı balık fiyatlarının da yükseldiğini söyledi. Özellikle yılbaşından sonra yağmur ve havaların soğumasıyla birlikte balık çıkma oranlarında da ciddi düşüşler yaşadıklarını vurgulayan Polat, " Yağmurlu ve fırtınalı havadan dolayı teknelerin denize çıkmanı imkanı olmuyor. Her gün denize açılan tekneler 2-3 güne bir çıkmak zorunda kalıyorlar. Bu çıktıklarında da normalde 100-150 kasa balıkla gelen tekneler şu an 20-30 kasa balıkla gelmek zorunda kalıyorlar. Buda ister istemez maliyetlere, fiyatlara yansıyor. Çünkü açılan teknelerin mazot, eleman maliyetleri var. Yani bu iş öyle ucuz işler değil" diye konuştu."Artışları fiyatlara yansıtmamaya çalışıyoruz"Şu anda sardalye, barbunya, levrek, çupra, mezgit, istavrit, dil ve gümüş gibi balık çeşitlerinin çıktığını kaydeden Polat, " Karadeniz 'den de bol miktarda hamsi çıkıyor. Yani her türlü balığımız mevcut. Fiyatlarda alış maliyetlerinde yükseklik oluyor. Ancak biz buna rağmen kendi kar paydamızdan kısarak fiyatları aynı tutmaya çalışıyoruz. Çünkü İstanbul 'da şu anda hamsi 20-25 lira arasında giderken bizim Mersin'de 10 liraya satıyoruz. Bu fiyatı da yükseltmek istemiyoruz. Sardalye 10 lira, çupra-levrek 25 lira, barbunya 15 liradan başlıyor 30 liraya kadar boyuna göre değişiyor. Her bütçeye, her keseye göre balık mevcut. 20-30 liraya 3-4 kişilik bir aile akşam yemeği olarak yiyebilir. Önümüzdeki günlerde de bu böyle devam edecek gibi. İster istemez balık az çıkınca fiyatlarda bir artış yine olacaktır. Biz yine bunu fiyatlara yansıtmamaya çalışacağız. Yılbaşına kadar vatandaşlarda balığa yoğun ilgi gösteriyordu. Yılbaşından sonra her sektörde olduğu gibi ilk bir hafta, 10 gün bir sendeleme oluyor ama şimdi yine balık satışlarımız artmaya başladı" şeklinde konuştu.