Soğuk Hava Balıkçılara Yaradı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde balıkçılar en çok mezgit ve istavrit balığını sattıklarını ifade ettiler.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde balıkçılar en çok mezgit ve istavrit balığını sattıklarını ifade ettiler.



Tezgahlarda balık çeşitliliği çok olmasa da vatandaşlar her dönemde tezgahlarda olan istavrit ve mezgit balığını tercih ediyorlar.



Fatsalı balıkçılardan Yusuf Aktaş, "Tezgahlarımızda günlük balık çeşitlerini bulunduruyoruz. Güne göre değişiyor çeşitler. Balığı bugünlerde vatandaşlar çok tercih ediyor. Tercih edilmesinin sebepleri hem ucuz olması hem de sağlıklı bir yiyecek olmasıdır. Mezgitin kilosunu 5 ile 7 TL'den, istavritin ise 10 TL'den satıyoruz" dedi. - ORDU

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