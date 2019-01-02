Son Dakika Haberleri: Soğuk Hava Barajı Dondurdu

Soğuk Hava Barajı Dondurdu

1 saat önce

Kars'ta, eski bir hidroelektrik santralinin (HES) barajının yüzeyi ile buraya su sağlayan Kars Çayı dondu.

Soğuk Hava Barajı Dondurdu, System.String[]
Kars'ta, eski bir hidroelektrik santralinin (HES) barajının yüzeyi ile buraya su sağlayan Kars Çayı dondu.

Doğu Anadolu'da bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava yüzünden Kars'ta gece hava sıcaklığı sıfırın altında 21 dereceye düştü.

Kars Kalesi arkasındaki Dereiçi mevkisinde yer alan eski HES barajının yüzeyinin tamamı ile baraja su sağlayan Kars Çayı'nın bazı bölümlerini de bu nedenle buz tuttu.

Donan baraj ile çayın buzla kaplanması güzel manzaralar oluşturdu.

Kent sakinlerinden Adem Alp, soğuk havaya dikkati çekerek, "Gündüz de etkili olan soğuk hava nedeniyle Kars Çayı üzerindeki HES barajı da dondu. Buzlar burada görsel şölen oluşturuyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:51 Kaynak: AA

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