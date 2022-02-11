SOĞUK HAVA ÇİLEĞİ VURDU, FİYATI 2.5 KAT ARTTI - Son Dakika

ANTALYA'da mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığı meyve-sebze üretimini olumsuz etkiledi. Soğuk hava nedeniyle olgunlaşmayan çilek talebi karşılayamayınca, seradaki fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre 2.5 kat arttı. Geçen sezon seradan kilosu 12 liraya çıkan çilek, bu sezon serada 27-30 lira, semt pazarında ise 35 liradan satılıyor. Vatandaş kiloyla alamayınca 10 liraya 250 gramlık paketleri tercih ediyor.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kadriye ve Belek mahalleleri, çilek üretimiyle dikkati çekiyor. İki mahallede üretim yapan çiftçilerin tamamına yakını, geçimlerini sadece çilekten karşılıyor. Geçen sezon yoğun yağış nedeniyle seraların bir bölümünün su altında kalması nedeniyle üreticinin yüzü gülmedi. Tüm ümidini bu yılki sezona bağlayan üretici, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmesi nedeniyle mağduriyet yaşıyor.

FİYATI 2.5 KAT ARTTI

Soğuk hava dalgasından dolayı fideler geç çiçeklenip yine geç meyve verdiği için meyve-sebze üretimi olumsuz etkilendi. Üretim, ihtiyacı karşılamayınca çileğin fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre 2.5 kat arttı. Geçen sezon seradan kilosu 12 liraya çıkan çilek bu sezon 27-30 lira bandında satılıyor.

Rekoltenin 3'te iki oranında azaldığını anlatan çilek üreticisi Şaban Aksoy, 'Havalar soğuk olunca bitki canlanmadı. Üretim az, talep çok. Çiçek geç oluyor. O çiçekler meyveye geç dönüyor. Hasat süremiz uzadı. Haliyle çileğin fiyatı da arttı. Geçen yıl 11-12 liraydı, bu yıl aynı dönemde fiyatlar 30 lirayı gördü" dedi. Hava sıcaklığının mart ayında normale dönmesiyle çileğin fiyatının en az yarı oranında azalacağını belirten Aksoy, düşük seyretmesi halinde ise çileğin market, manav ya da semt pazarında 40-45 liradan satışa sunulacağını tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

VATANDAŞ KİLOYLA ALAMAYINCA PAKETLERE YÖNELDİ

Semt pazarında ise çilek kilosu 35-40 lira arasında tezgaha çıktı. Vatandaş kiloyla alamayınca 250 gramlık 10 liraya satılan paketlere yöneldi. Geçen sene en pahalı çileğin kilosunun 25 lira olduğunu belirten semt pazarcısı Fırat Ekinci, "Bize maliyeti 30 lirayı buluyor. Serik'ten 27-28 liraya aldım, tezgaha 35 liradan çıkardım. Para kazanmasam da bu fiyattan satacağım. Vatandaş gelince 1 kilo almayıp yarım kilo ya da 250 gram alıyor" dedi.

Pazara alışverişe gelen Halil Eryeşil, emekli olduğunu, aldığı maaşla geçinemediğini söyledi. Meyve sebze alamadığını anlatan Eryeşil, "En son 3 ay önce çilek yemiştim. Çileğin fiyatı ortada, nasıl yiyeceğiz? Sebzeden de meyveden de olduk" diye konuştu. Fiyatların normal olduğunu anlatan İrina Yardımcı ise pazarda fiyatların beklediğinden ucuz olduğunu anlattı.

ÇİLEK İSTEYEN TORUNLARINA ALAMADI

Semt pazarına geldiğinde torunlarının kendisinden özellikle çilek istediğini anlatan Sevim Özüdoğru, "Kilosu 35 lira. 17-18 lira olsa alırdım ama bu fiyata alamam. 3 torun var. 250 gram alsam hiçbirine yetmez. Alamayacağım bu fiyata ne yazık ki" dedi.

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, çileğin soğuk havaları sevmediğini, bu düşük ısılarda üretimin zor olduğunu söyledi. Fidenin çiçeklenme ve meyve üretme süresinin uzadığını, bu nedenle üretimin ihtiyacı karşılamadığını kaydeden Alp, "Yağmur ve dolu oldu Antalya'da. Dolu nedeniyle soğuk ve don oldu. Çilek de etkilendi. Tam anlamıyla güneşi görmeyen meyve gelişmiyor. Hava sisteminin uygun olması lazım. 10-12 derecelerde olması lazım seranın içinin. Tüketici 35 liraya çilek yiyebiliyor. Hava sıcaklığı normale dönünce fiyatlar düşecektir" diye konuştu.

Mart ayı sonuna doğru çileğin fiyatının yarıya düşmesi bekleniyor.