Aydın Ticaret Borsası tarafından başvurusu yapılan ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenen Güney Ege'nin ilk güdümlü projesi 'Aydın Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu' nun temel atma töreni gerçekleşti.



Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 19 bin metrekare alanda, 1800 ton kapasiteli ve 5.5 milyon TL maliyetli Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu'nun temel atma töreni İncirliova Erbeyli Mahallesi'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Milletvekilleri, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve çok sayıda protokol üyesin katıldığı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Protokol konuşmalarının ardından Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki protokol tesisin temelini attı.



Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Sekreteri Özgür Akdoğan törende yaptığı konuşmada "Bugün burada GEKA'nın Aydın'da desteklediği büyük projelerinden birinin temel atma törenindeyiz. Uzun bir süre bu proje üzerinde çalıştık. Hem başvuru sahibimiz Ticaret Borsası ve değerli ortakları Valimizin de önderliğinde birçok teknik engeli aşarak bu temel atma törenini gerçekleştiriyoruz" dedi.



Tüm dünyada tarıma ve gıdaya yapılan yatırımların hızla artmakta olduğunu belirten Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "İlimiz sahip olduğu zengin tarımsal potansiyeli sayesinde avantajlı durumunu en iyi şekilde değerlendirerek maksimum fayda sağlamalıdır. Küreselleşen dünya tarımında tarımsal ürünlerin depolanması ve düzenli olarak piyasaya sevk edilmesi, taleplerin karşılanması için büyük önem taşıyan soğuk hava deposu projemizi ilk olarak 2011 yılında GEKA tarafından desteklenmişti. Bazı yapısal sorunlardan dolayı temel atma bugüne nasip oldu. Bir hayalimiz vardı, özellikle incir üzerine. Aydın ili olarak dünyanın en büyük incir üreticisiyiz. Ama ürettiğimiz ürün stok şartları açısından, depolanma şartları açısından bugüne kadar uygun bir durumda değildi. Piyasaya arzı da özellikle bahçe göçümü zamanı dediğimiz zamanlarda piyasaya daha çok arz ediliyordu. Talebin daraldığı zamanlarda da saklama koşulları uygun olmayan depolarda stoklanmaktaydı. Bunu göz önüne alarak öncelikle şoklanan ve soğuk havada muhafaza edilen İncirin ilk günkü nefasetini koruması adına ve pazarda daha yüksek fiyatlarla satılması adına bu projeye ihtiyaç duyulduğunu tespit ettik" diye konuştu.



Aydın Ticaret Borsası'nın şimdiye kadar yaptığı en önemli yatırımlardan birisinin gerçekleştiğini ifade eden Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, "Aydın tarımda gelebileceği noktaya geldi. Bundan sonra ürettiği ürünlerin katma değerini arttıracak faaliyetler yapılması lazım. Yenilenebilir enerji anlamında ülkemiz rüzgar, güneş ve diğer enerji alanlarında oldukça bakir. Güneş enerjisi ile buranın çalışacak olması da çok anlamlı bir şey. Maliyeti minimize ediyoruz, katma değeri maksimize etmeye çalışıyoruz. Aydın'ın çiftçisinin ürettiği ürünler en iyisine en güzeline layık. Aydın'ın çiftçisine değer bir yatırım. Aydın çiftçisine hayırlı uğurlu olsun" dedi.



İncirliova Erbeyli'de 19 bin metrekare yüzölçümlü alanda kurulacak olan soğuk hava deposu yaklaşık 180 gün içerisinde tamamlanacak. Aydın'da yapılacak soğuk hava deposu yatırımı ile ağırlıklı olarak meyve ve sebzeler olmak üzere et ve et ürünleri, beyaz et ürünleri ve soğuk muhafaza gerektiren ürünler depolanabilecek. Tesis bünyesine şebeke bağlantılı yenilenebilir enerji kaynağı olan 254 kwh kapasiteli fotovoltaik güneş panelleri kurulacak. Tesis soğuk oda, donmuş oda, şoklama odası, işleme odası ve ön soğutma odalarına sahip olacak. - AYDIN