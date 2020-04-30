Soğuk hava deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı - BURSA - Son Dakika

Bursa'nın Gürsu ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan ve çevredeki meyve bahçelerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Ağaköy Mahallesi'nde meyvelerin depolandığı tesisin plastik kasa ve ahşap paletlerin bulunduğu bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede soğuk hava deposunu saran ve çevredeki meyve bahçelerine sıçrayan alevler, kentin birçok bölgesinden görüldü.

İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 50 itfaiye eri, 30 araçla yangına müdahalede bulundu. Ekipler alevlere müdahale ederken sağanak etkili oldu.

İtfaiye ekipleri, yoğun çabaları sonucu alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.

Soğuk hava deposu ile bahçelerde büyük hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.