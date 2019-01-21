Soğuk Hava Deposunda Patlama: 1 Ölü
1 saat önce
Çanakkale'nin Kepez beldesinde bulunan bir soğuk hava deposunda patlama meydana gelirken, bir kişi hayatını kaybetti.
Çanakkale
'nin Kepez
beldesinde bulunan bir soğuk hava deposunda patlama meydana gelirken, bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre patlama saat 17: 20 sularında meydana geldi. Patlama sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma
ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alarak araç ve yaya geçişlerine kapattı. İlk belirlemelere göre patlamada bir kişi hayatını kaybetti. Ölen kişinin 60 yaşındaki Metin Özçevik isimli vatandaş olduğu öğrenildi. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:13 Kaynak: İHA
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