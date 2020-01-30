Soğuk hava dereleri dondurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soğuk hava dereleri dondurdu - Son Dakika

Soğuk hava dereleri dondurdu

19 dakika önce

Doğu Anadolu'da soğuk hava nedeniyle Erzincan'da dereler buz tuttu, gölgeye düşen kayalıklarda buz sarkıtları oluştu.

Soğuk hava dereleri dondurdu, System.String[]

Doğu Anadolu'da soğuk hava nedeniyle Erzincan'da dereler buz tuttu, gölgeye düşen kayalıklarda buz sarkıtları oluştu.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu'da hava parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Erzincan geneli ile Erzurum'un batı kesimleri, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan il geneli ile Ağrı ilinin batı kesimleri aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.


"Buzlanma ve don uyarısı"


Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


"Soğuk hava dereleri dondurdu"


Erzincan'da gece ve sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle derelerin yüzeyleri kısmen buz tuttu. Kavakyolu semtinden geçen dere buzla kaplandı.


Vatandaşlar, Erzincan kent merkezinde hava sıcaklığının normal derecede olduğunu ancak köy ve yüksek kesimlerde aşırı soğuk havanın hakim olduğunu belirtti. - ERZİNCAN

Erzincan, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

45 yaş küçük aşkıyla ilk gecesini anlattı! Sunucunun ağzı açık kaldı
Meteoroloji'den 6 bölge için kar yağışı uyarısı Yeni Malatyasporlu Guilherme, Trabzonspor'la sözleşme imzalıyor Kocasıyla sorun yaşayan bir kadın, kocasının ilişki yaşadığı eskortun evini bastırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 09:46:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Soğuk hava dereleri dondurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]