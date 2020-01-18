Soğuk hava Doğu Anadolu'da etkisini artırıyor - IĞDIR - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soğuk hava Doğu Anadolu'da etkisini artırıyor - IĞDIR - Son Dakika

Soğuk hava Doğu Anadolu'da etkisini artırıyor - IĞDIR

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 27 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 27 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olacağı bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı, yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 27, Ağrı'da 24, Ardahan'da 19, Erzurum'da 17, Erzincan ile Iğdır'da 9 derece ölçüldü.

Iğdır'ın yüksek rakımlı köylerinde çeşmeler dondu, çatılardaki buz sarkıkları bir metreyi aştı.

Aras Dağları'nın eteklerindeki köylerde yaşayan çiftçiler, bir yandan hayvanlarının bakımını yaparken bir yandan da kışın çetin şartlarıyla mücadele ediyor.

Karacaören köyü sakinlerinden Mahmut Çayır, kışın etkili olduğu köylerinde günlerini hayvanlarına bakarak geçirdiklerini söyledi.

Dağ köylerinde tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu belirten Çayır, "Burada kış şartları çok zor oluyor. Kış bastırdıktan sonra 6 ay kar altında kalıyoruz. Yazın şartlar daha kolay, hayvanları meraya salıyoruz fakat kışın hava soğuk olduğu için hayvanları ahırda beslemek zorunda kalıyoruz. Suyunu, yemini ahıra taşımak zorunda kalıyoruz, bu da zor bir iş. Tüm zorluğa rağmen bu hayatı seviyoruz." diye konuşt

Soğuk hava Doğu Anadolu'da etkisini artırıyor - IĞDIR

Doğu Anadolu Bölgesi, Iğdır, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:11 Kaynak: AA
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