Soğuk hava Doğu Anadolu'da etkisini artırıyor - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 27 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 19 dereceye kadar düştüğü kentte vatandaşlar, battaniye örterek araçlarını soğuklardan korumaya çalıştı.

Türk Telekom Ardahan İl Müdürlüğü önündeki süs bitkilerinin soğuktan zarar görmemesi için ise üzerleri poşetle örtüldü.

Şube Müdürü Öztürk Taşkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde soğuk havaların yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi.

Üstü poşetle kaplanan bitkilerin geçen kış zarar gördüğünü anlatan Taşkıran, "Bu yıl bunun yaşanmaması için bu önlemi aldık. Çünkü geçen yıl soğuktan dolayı kurumun kapısına ektiğimiz süs bitkilerimizin hiçbiri yeniden çiçek açamadı. Bu yıl buna karşı önlem aldık." ifadesini kullandı.