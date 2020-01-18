Soğuk hava Doğu Anadolu'da etkisini artırıyor - Son Dakika

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Soğuk hava Doğu Anadolu'da etkisini artırıyor
6 saat önce
Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 27 dereceyle Kars'ta ölçüldü.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:42 Kaynak: AA
Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 27 dereceyle Kars'ta ölçüldü.
Kars'ta etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığının sıfırın atlında 27 dereceye düştüğü kentte, bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halılarla örttü.
Sibirya soğuklarının etkili olduğu ilde Kars Çayı tamamen dondu.
Sarıkamış ilçesinde de ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu, ev ve iş yerlerinin camları buzla kaplandı.
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