Son Dakika Haberleri: Soğuk Hava Entegre Tesisleri'ni İnceledi

Soğuk Hava Entegre Tesisleri'ni İnceledi

1 saat önce

Kütahya'nın Pazarlar Kaymakamı Kerem Yenigün, özel işletme tarafından işletilen Pazarlar Soğuk Hava Entegre Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Soğuk Hava Entegre Tesisleri'ni İnceledi, System.String[]
Kütahya'nın Pazarlar Kaymakamı Kerem Yenigün, özel işletme tarafından işletilen Pazarlar Soğuk Hava Entegre Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Tarım Kredi Kooperatifi Kütahya Bölge Birliğince 2006 yılından itibaren bölge üreticisinin hizmetine sunulan Soğuk Hava Entegre Tesisleri 2017 yılında Daşhanlar şirketine satışı yapılan işletme bölge insanına hizmet vermeye devam ediyor.

Pazarlar Soğuk Hava Entegre Tesislerinde incelemelerde bulunan Kaymakam Yenigün, aynı zamanda tesis sorumlularından bilgiler aldı.

Tesisi inceleyen Kaymakam Yenigün, mükemmel bir tesis olduğunu belirterek, "Soğuk Hava Entegre tesisleri ilçemiz ve bölge üreticisine kazanç kapısı olacaktır.Bölge insanımızın bu tesise sahip çıkmasını istiyoruz. Üreticimizin ürün alternatiflerini çoğaltması gerekir.Ürün alternatifinin çoğalması ile hem üreticimiz kazanacak hem de ülke ekonomimiz kazanacaktır. İlçemizde sulu tarım mevcuttur. Bu sebeple ile birlikte ürün portatifinin çoğaltılması gerekir" diye konuştu.(MB-EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:40 Kaynak: İHA

Pazarlar, Kütahya, Güncel
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