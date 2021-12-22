Üye Girişi
Tokat, Kastamonu ve Sinop'ta 670 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

Tokat, Kastamonu ve Sinop'ta 670 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

22.12.2021 11:09

Tokat, Kastamonu ve Sinop'ta 670 köy yolunda, kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Tokat, Kastamonu ve Sinop'ta 670 köy yolunda, kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Tokat'ta dün akşam saatlerinde yoğun kar yağışının ardından kent beyaza büründü. Gece, soğuk havanın da etkisiyle yollarda buzlanma oluştu.

Buzlanma nedeniyle çok sayıda araç kayarak yoldan çıktı, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel mevkisinde Karayolları ekipleri yolda küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Şehir merkezinde de tuzlama çalışması yapıldı.

İl genelinde ise 10 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 503 yerleşim biriminin yolu açılmaya çalışılıyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu. İl Özel İdaresi ekiplerinin, yolların açılması için çalışması devam ediyor.

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'da da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Beyaz örtüye teslim olan ilçe merkezinde karın keyfini çocuklar çıkardı. Belediye ekipleri, ilçe merkezi ve mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

Kar yağışı, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayan kara yolunda da etkisini sürdürüyor.

Isırganlık ve Yaralıgöz mevkilerinde kar kalınlığı 70 santimetreye kadar ulaştı.

Karayolları 152. Şube Şefliğine bağlı Isırganlık Bakımevi ekipleri, gece saatlerinden bu yana karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Yağışın etkili olduğu güzergahlarda mücadelelerini yoğunlaştıran ekipler, sürücüleri dikkatli ve tedbirleri olmaları konusunda uyardı.

Sinop'ta da Ayancık ilçesinde 71, Türkeli'de 33, Erfelek'te 32, Boyabat'ta 5, merkezde ise 16 olmak üzere toplam 157 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat, Kastamonu ve Sinop'ta 670 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:22 "En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi!
11:20 2021 yılının en çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları açıklandı!
11:06 Gündüz vakti dehşeti yaşadılar! Saldırgan, evlilik hazırlığındaki kızın burnunu kırdı
11:04 Son Dakika! Akşener'den "Kur korumalı TL mevduatı" sistemine ilk yorum: Madem büyük bir başarı, doğal gaz ve elektrik fiyatlarını hemen düşürün
11:00 Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş
10:53 Daha ne yaşayacağız demeyin! Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı
10:45 Selçuk İnan, mağlubiyet sonrası transfer müjdesi verdi
10:28 Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz
10:27 Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi
10:23 Myanmar'da yeşim taşı heyelanı: 100'e yakın işçi toprak altında kaldı
"En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi! "En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi!         
11:22
Son Dakika: Merkez Bankası kur korumalı mevduat için ilk rakamı paylaştı Son Dakika: Merkez Bankası kur korumalı mevduat için ilk rakamı paylaştı         
11:15
Bomba zannedip polise götürdükleri çantadan, havai fişek çıktı Bomba zannedip polise götürdükleri çantadan, havai fişek çıktı         
10:54
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz         
10:29
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
"Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede? "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?         
14:57
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir! Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir!         
14:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 11:31:02. #1.11#
SON DAKİKA: Tokat, Kastamonu ve Sinop'ta 670 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement