Karlı ormanlar, buz tutan dereler
Aracının camını temizleyen vatandaşlar
Sokak köpeğini besleyen vatandaşlar
Kar üzerinde gezen leylekler
Karlı alanda yiyecek arayan tilki
Buzları erimiş derede yüzen ördekler Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Kentin Sarıkamış ilçesinde ise vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle camları kırağı tutan araçlarını temizlerken, bazı vatandaşlar da ilçede soğuktan etkilenen sokak hayvanlarına yem bıraktı.
Karla kaplı olan ilçede beyaz örtü üstünde yiyecek arayan tilkiler olduğu da gözlendi.
İlçedeki derelerde de buzların çözüldüğü bazı kısımlarda ördeklerin yüzdüğü anlar görüntülendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika