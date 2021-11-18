Doğu Anadolu'da en düşük sıcaklık sıfırın altında 10 dereceyle Kars'ta ölçüldü - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge genelinde sabah ile gece yer yer sis ve pus bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 10, Ardahan'da 8, Erzurum ve Ağrı'da 5, Erzincan ve Iğdır'da 2 derece ölçüldü. Tunceli'de ise gece sıcaklık 1 derece olarak kaydedildi.

Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 16, Erzincan'da 12, Ağrı ve Iğdır'da 11, Erzurum'da 10, Kars'ta 8, Ardahan'da 7 derece olması bekleniyor.

Ardahan'da araç camları buz tuttu

Ardahan'da gece yaşanan dondurucu soğuklar nedeniyle araçların camları buzla kaplandı.

Vatandaşlardan Bülent Kartal, son günlerde dondurucu soğukların etkili olduğunu belirterek, "Kar yağışı yok ama soğuklar çok etkili oluyor. Her sabah uyandığımızda araçlarımız buzla kaplanıyor." dedi.

Kars'ta vatandaşlar araçlarını brandayla örttü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkiler kırağı tuttu.

İlçede Acısu Deresi ile araç camları da buz tuttu. Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerine branda örttü.

Çoban Melik Yıldız, yem masrafını düşürmek için dondurucu soğuğa rağmen hayvanlarını arazide otlatmaya çalıştığını anlattı.