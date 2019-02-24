Soğuk Hava Galatasaray Taraftarını Durdurmadı
52 dakika önce
Galatasaray taraftarı Akhisarspor maçı öncesi yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı.
Galatasaray
taraftarı Akhisarspor maçı öncesi yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Türk Telekom Stadyumu
'nda oynanacak olan Galatasaray - Akhisarspor maçı öncesi sarı-kırmızı taraftarlar stada saat 16.45'ten itibaren alınmaya başladı. Taraftarlar yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:20 Kaynak: İHA
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