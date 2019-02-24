Son Dakika Haberleri: Soğuk Hava Galatasaray Taraftarını Durdurmadı

Soğuk Hava Galatasaray Taraftarını Durdurmadı

52 dakika önce

Galatasaray taraftarı Akhisarspor maçı öncesi yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı.

Soğuk Hava Galatasaray Taraftarını Durdurmadı, System.String[]
Galatasaray taraftarı Akhisarspor maçı öncesi yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray - Akhisarspor maçı öncesi sarı-kırmızı taraftarlar stada saat 16.45'ten itibaren alınmaya başladı. Taraftarlar yoğun kar yağışı ve soğuk havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:20 Kaynak: İHA

Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray, Spor
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