Soğuk hava hamsiyi sofraya getirdi - Son Dakika

Karadeniz'de havaların soğumasıyla balıkçı tezgahlarında son günlerde daha çok yer bulmaya başlayan hamsi, düşen fiyatıyla vatandaştan rağbet görüyor.

Karadenizli balıkçılar, geçmiş aylarda bol miktarda avlayamadıkları hamsiyi son günlerde ağlarına çekmenin sevincini yaşıyor.

Kilogramı bir süre önce 15 lirayı bulan hamsi, balıkçıların son iki günde yaptığı avın ardından tezgahlarda 5 liradan satılmaya başlandı. Bazı balıkçıların ise 3 kilogramını 10 liradan satışa sunduğu hamsi, Trabzon Balık Pazarı'na gelen vatandaşların en çok tercih ettiği balık oldu.

Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Mutlu, AA muhabirine, son günlerde Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde balıkçıların bol miktarda hamsi avı yaptığını belirtti.

Avın yüksek düzeyde olmasının tezgahlara da yansıdığına işaret eden Mutlu, fiyatlarda yaşanan düşünün talebi de artırdığına dikkati çekti. Mutlu, şöyle devam etti:

"Son günlerde avlanan hamsinin iyi olduğunu söyleyebiliriz. Karadeniz'de parça parça avlanmalar yapılıyor. Hamsinin bol avlanması fiyatları da geriye çekiyor. Şu anda 5 liradan satılan hamsi vatandaş için de bir fırsattır. Zira hava değişiklikleri ve avlanma koşulları her zaman aynı şekilde olmuyor. Hamsinin fiyatı, yarın bol avlanmadığı takdirde yeniden yükselebilir."

Mutlu, hamsinin yanı sıra sürekli avlanabilen mezgit ve istavritin de kilogramının 10 ile 25 lira arasında değişten fiyatlardan satıldığını sözlerine ekledi.

"1996 yılında da aynı fiyata satıyorduk"

Kentte 25 yıldır balıkçılık yapan Mehmet Örseloğlu ise İğneada bölgesinden bol miktarda gelen hamsinin, tezgahlarda fiyatların düşmesine neden olduğunu vurguladı.

Sezonun başladığı 1 Eylül 2019'dan itibaren hamsinin sürekli avlandığını anlatan Örseloğlu, şunları kaydetti:

"Eylül ayından bugüne kadar hamsi avı hiç boşluk vermedi. Sadece son 20 günde bir boşluk yaşandı. Onda da tekneler Gürcistan'a yöneldi ama şimdi İğneada bölgesinde hamsi olduğunu görüyoruz. Karadeniz'de hamsi avına çıkan balıkçıların neredeyse tamamı şimdi o bölgede. Tezgahlarda da 5 ila 10 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Hamsinin iri ve ucuz olması vatandaşın talebini de artırıyor. Ucuz fiyatıyla daha fazla alarak dondurucuya koymak isteyenler de oluyor. Bu bir fırsattır. Zaten av yasağının geleceği nisan ayına doğru gidiyoruz. Vatandaş en çok cebe ucuz gelene rağbet gösteriyor. Ben 1996 yılında da hamsiyi 5 liraya sattığımı hatırlıyorum. Şimdi yıl 2020 yine 5 liraya satıyoruz."

Balıkçı Serdar Sağkaya da hem kendilerinin hem de vatandaşın durumdan memnun olduğunu dile getirdi.

Sezonun en kaliteli ve en ucuz hamsisini bugünlerde sattıklarına işaret eden Sağkaya, "Vatandaş ve bizim yaklaşık 1 aydır hamsiye adeta özlemimiz vardı. Birkaç gündür piyasada bolca görülen hamsiyi 7,5 liradan 5 liraya kadar düşürdük. Ayrıca irilik ve tazeliği çok güzel. Temennimiz bu şekilde bir süre daha devam etmesi. Bu sezon daha önceden de hamsi 5 lira oldu ama kalite olarak sezonun en kaliteli hamsisini şimdi satıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.