Soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Buzlu camlar ve buz sakıtları

Karla kaplı ağaçlar ve bitkiler

Kaldırımları temizleyen işçiler

Güvercinleri yemleyen belediye personeli

Belediye işçi çavuşu Zeki Çelik'in konuşması KARS - Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Sarıkamış ilçesinde ise belediye ekipleri kaldırım ve caddelerde kar küreme çalışması yaparken, soğuk hava nedeniyle de bina ve ağaç dallarında buz sarkıtları oluştu. Yiyecek bulmakta zorluk yaşayan güvercinlere de bazı vatandaşlar yem verdi.