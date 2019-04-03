Son Dakika Haberleri: Soğuk Hava Leylek Sürülerini Çöplüğe Yöneltti

Soğuk Hava Leylek Sürülerini Çöplüğe Yöneltti

2 saat önce

İlkbahar mevsiminin habercisi leylekler, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle, Beyşehir'de yiyecek bulmakta zorlanınca ilçedeki evsel atıkların döküldüğü çöplüğe yöneltti.

İlkbahar mevsiminin habercisi leylekler, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle, Beyşehir'de yiyecek bulmakta zorlanınca ilçedeki evsel atıkların döküldüğü çöplüğe yöneltti.

Bölgede bir süredir etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle, ilçeye gelen leylekler ve birçok kuş türü yiyecek bulmakta zorlanınca ilçenin çöp toplama merkezine akın etti.

Alana dökülen çöplerin arasında yiyecek arayışına giren leylekler, diğer kuş türlerinin arasında oldukça ilginç görüntüler oluşturdu.

Çöp toplama merkezine kuşların akın etmesi, Beyşehirli fotoğrafçaların da harekete geçirdi. Fotoğrafçılar, alanda yiyecek bulma arayışına giren türleri görünleyebilmek için uzun süre bölgede pozlama yapıp, çekim yaptı.

Fotoğrafçı Seyit Konyalı, "Burası kar yağışı sonrası hava sıcaklıklarının önemli ölçüde düşmesi sonucu, sadece leylek ve diğer kuş türlerine değil, sokak hayvanlarına da yaşam ve beslenme alanı haline gelmiş. Buradaki mesaimizde bunu gözlemledik." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:14 Kaynak: AA

Beyşehir, Güncel
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