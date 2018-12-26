Son Dakika Haberleri: Soğuk Hava Nedeniyle Buz Tutan Merdivenden Böyle Düştü

Soğuk Hava Nedeniyle Buz Tutan Merdivenden Böyle Düştü

11 dakika önce

İstanbul'da etkili olan soğuk hava nedeniyle bir vatandaş buz tutan merdivenlerden kayarak düştü.

Soğuk Hava Nedeniyle Buz Tutan Merdivenden Böyle Düştü, System.String[]
İstanbul'da etkili olan soğuk hava nedeniyle bir vatandaş buz tutan merdivenlerden kayarak düştü. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Aşırı soğuklar yüzünden buz tutan noktalarda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir vatandaş buz tutan merdivenlerden kayarak düştü. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, vatandaş merdivenlerden inmeye çalışırken, merdivenlerin buz tutması nedeniyle kayarak sert bir şekilde yere düştüğü görülüyor. Vatandaşın elinde bulunan telefonunda savrulduğu görülüyor. Vatandaşın yere düşerken kafasını çarpmaması ise büyük bir yaralanmayı önledi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:48 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FOX TV'nin Kapısına Çelenk Bırakan Osmanlı Ocakları: Portakal İçin Dişlerini Sıkan Yüzde 52 Var Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı! Hava Sıcaklığı 6 ila 12 Derece Düşecek

İstanbullular Güne Karla Uyandı, Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar 12 Derece Birden Düşecek Çılgın Vatandaş, Nimet Abla'dan 30 Bin Adet Milli Piyango Bileti Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 09:59:18. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soğuk Hava Nedeniyle Buz Tutan Merdivenden Böyle Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]