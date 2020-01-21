Soğuk hava nedeniyle dere ve nehirlerin yüzeyi buz tuttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soğuk hava nedeniyle dere ve nehirlerin yüzeyi buz tuttu - Son Dakika

Soğuk hava nedeniyle dere ve nehirlerin yüzeyi buz tuttu

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Ağrı

Ağrı'da soğuk hava nedeniyle dere ve nehirlerin yüzeyi buz tuttu.

Dondurucu soğukların hakim olduğu kentte, bina çatılarında da buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar, araçlarını soğuklardan korumak için battaniye ve halılarla örttü.

Soğuk hava nedeniyle dere ve nehirlerin yüzeyi buz tuttu

Doğu Anadolu Bölgesi, Ağrı, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:51 Kaynak: AA
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