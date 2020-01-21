Soğuk hava nedeniyle dere ve nehirlerin yüzeyi buz tuttu - Son Dakika

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Soğuk hava nedeniyle dere ve nehirlerin yüzeyi buz tuttu
6 saat önce
Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceyle Kars'ta ölçüldü.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:51 Kaynak: AA
Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 14 dereceyle Kars'ta ölçüldü.
Ağrı
Ağrı'da soğuk hava nedeniyle dere ve nehirlerin yüzeyi buz tuttu.
Dondurucu soğukların hakim olduğu kentte, bina çatılarında da buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar, araçlarını soğuklardan korumak için battaniye ve halılarla örttü.
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