Son Dakika Haberleri: Soğuk Hava Nedeniyle Kilitler de Dondu

Soğuk Hava Nedeniyle Kilitler de Dondu

43 dakika önce

Soğuk hava nedeniyle kilitler donduARDAHAN - Ardahan'da kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava yüzünden kapı kilitleri donarken, çok sayıda araç ise dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı.

Soğuk hava nedeniyle kilitler dondu

ARDAHAN - Ardahan'da kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava yüzünden kapı kilitleri donarken, çok sayıda araç ise dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı.
Ardahan'ın Göle ilçesinde soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Havaların soğumasının ardından Göle'de bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Ev, işyeri ve arabaların camları buz tuttu.
Binaların kapı kilitlerinin dahi buz tuttuğu Göle ilçesinde vatandaşlar donan araçlarını çalıştırmak için başka araçların aküsünden takviye yaparak araçlarını çalıştırmaya çalıştı.
Efsal Alantar, Tipik bir zemheri havasının yaşandığını söyleyerek şunları kaydetti: "Ardahan'da beklenen soğukları yaşıyoruz. Daha önce yaşanan soğukların aynısı ve Zemheri, olması gereken de bu"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:29 Kaynak: İHA

Göle, Ardahan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şanlıurfa'da 2 Aile Arasındaki Kavgada Silahlar Konuştu: 2 Ölü, 1'i Asker 13 Yaralı Termometreler -35 Dereceyi Gördü, Tilkililer Donarak Telef Oldu

Mahallede Adres Soran Saldırganlar Bilemeyene Kurşun Yağdırdı, 2 Kişi Yaralandı Hastanede Enjeksiyon Yaptıran Kadınların Gizlice Görüntülerini Çeken Sapık, Suçüstü Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 11:12:38. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soğuk Hava Nedeniyle Kilitler de Dondu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]